آزیتا اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: بارش‌های اخیر در استان قزوین بار دیگر اهمیت و اثربخشی پروژه‌های آبخیزداری را در مدیریت سیلاب و حفظ منابع طبیعی به اثبات رساند.

وی اضافه کرد: سازه‌های اجرا شده در حوزه‌های آبخیز استان با موفقیت توانستند حجم قابل توجهی از رسوبات و رواناب‌های ناشی از بارش را کنترل و استحصال کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: بازدیدهای میدانی از سازه‌های اجرا شده در سال‌های گذشته و همچنین سال جاری، عملکرد موثر این پروژه‌ها را به وضوح نشان داد.

اسدی افزود: در حوزه‌های آبخیز مدان و خوبان الموت شرقی، روستای سزنق طارم سفلی، شهیدآباد آوج، روستای بهرام آباد الموت غربی و همچنین پارسل‌های باراجین و میزوج شهر قزوین، شاهد بودیم که این سازه‌ها حجم عظیمی از رسوبات را به خوبی تله‌اندازی کرده‌اند.

وی ادامه داد: عملکرد این سازه‌ها فراتر از کنترل رسوبات بوده و تاثیرات مثبت متعددی در پی داشته است. از جمله این تاثیرات می‌توان به کاهش سرعت رواناب، تثبیت و ساماندهی بستر و دیواره رودخانه‌ها، تغذیه آبخوان دشت، استحصال و نفوذ آب، کاهش خطرات سیلاب، و همچنین کاهش فرسایش اشاره کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین یادآور شد: علاوه بر این، این پروژه‌ها با ایجاد محیط‌های گردشگری و تفرج‌گاه در حوزه‌های آبخیز به ارتقای مدیریت پایدار منابع آب و خاک کمک کرده‌اند.

