سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس خبرداد؛

آمادگی کامل ستاد انتخابات استان برای برگزاری انتخابات در شرایط ویژه

آمادگی کامل ستاد انتخابات استان برای برگزاری انتخابات در شرایط ویژه
رئیس ستاد انتخابات استان بر برگزاری قطعی و منظم انتخابات در موعد مقرر تأکید کرد و ضرورت آموزش فراگیر، تقویت زیرساخت‌های فناوری و نظارت دقیق بر تخلفات را اولویت‌های اصلی ستاد برای مدیریت شرایط ویژه کنونی و تضمین امنیت و سلامت انتخابات برشمرد.

به گزارش ایلنا، جلیل حسنی در نشست ستاد انتخابات استان که به ریاست وی برگزار شد، با اشاره به شرایط ناشی از تحولات اخیر و تأثیرات آن بر فضای عمومی کشور، اظهار داشت: اگرچه وضعیت جاری نوساناتی را در تصمیم‌ گیری‌ها ایجاد کرده است، اما هنر مدیریت در این شرایط، تبدیل تهدیدها به فرصت و ایجاد نظم از دل نابسامانی‌هاست. 

وی با تأکید بر سیاست دولت و وزارت کشور، تصریح کرد که تمامی کمیته‌ها باید برای برگزاری صددرصدی انتخابات در زمان مقرر، شرح وظایف خود را با جدیت دنبال کنند تا هیچ‌گونه ناهماهنگی در روز اخذ رأی ایجاد نشود. 

حسنی همچنین بر اهمیت آموزش‌های تخصصی و همزمان با بازرسی‌ها تأکید کرد پ: دست‌اندرکاران انتخابات در شهرستان‌ها به آخرین شیوه‌های اجرایی مجهز شوند؛ وی از کمیته اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها خواست تا با تغییر جهت‌گیری‌های روانی و جهت‌ دهی هوشمندانه فضا، ذهنیت جامعه را از شرایط جنگی به سمت مشارکت ملی و انتخاباتی سوق دهند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس با ارائه پیشنهادی در حوزه ارتقای توان علمی مجریان، خواستار اعزام تیم‌های آموزشی تخصصی به شهرستان‌ها در کنار هیئت‌های بازرسی شد و افزود: آموزش هماهنگ و مستمر دست‌اندرکاران انتخابات و نمایندگان فرماندار در حوزه‌های انتخابیه، پیش‌شرط پویایی ستاد است و این فرآیند باید با همکاری اداره کل سیاسی و دبیرخانه ستاد به سرعت گسترش یابد.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس با اشاره به تفاوت‌های زیرساختی نبرد جاری با دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله جبهه‌ها در مرزها بودند، اما امروز شهرهای کشور به‌ خصوص شهرهای بزرگ جبهه‌ ما و هدف تهاجم دشمن است. وی تأکید کرد که مدیریت تجمع‌ها و حفظ امنیت صندوق‌ها با رویکردی هوشمندانه در دستور کار شورای تأمین قرار دارد.

جلیل حسنی در خصوص نظارت بر فعالیت‌های زودهنگام و سوءاستفاده‌های احتمالی از شرایط جاری برای تبلیغات انتخاباتی با اشاره به گزارش‌های هیئت بازرسی، بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات و ارجاع پرونده‌ها به شعب ویژه قضایی تأکید کرد و از کمیته‌های ذی‌ربط خواست تا با هوشیاری کامل، مانع از مصادره جریانات اخیر به نفع کاندیداهای احتمالی شوند.

 در این نشست، رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات استان فارس به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه‌های پشتیبانی، فناوری، آموزش و بازرسی پرداختند و بر آمادگی کامل جهت اجرای تکالیف قانونی خود تأکید کردند.

