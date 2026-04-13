تولید سیمان فارس بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در بازدید از کارخانه سیمان فارس روند تولید، پایداری خطوط عملیاتی و اقدامات مجموعه برای تداوم فعالیت در شرایط ویژه و پرچالش اخیر را بررسی کرد. همچنین موضوعات مرتبط با تأمین برق، وضعیت معدن و رفع موانع انتقال کارخانه( در حال احداث) در شهرستان خرامه در دستور کار قرار گرفت و تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ شد.

مدیرکل صمت فارس در این بازدید با اشاره به ضرورت حفظ جریان تولید در صنایع پایه گفت: تداوم فعالیت واحدهای مادر همچون سیمان فارس برای تأمین نیازهای استان و پشتیبانی از پروژه‌های عمرانی بسیار حیاتی است و خوشبختانه این مجموعه با وجود شرایط خاص اخیر توانسته روند تولید را پایدار نگه دارد.

مجرب ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه تأمین مواد اولیه، تعمیرات و نیز نظارت دقیق بر کیفیت محصول، موجب شده چرخه تولید بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مدیرکل صمت فارس همچنین با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی پیش‌نگرانه در صنایع زیرساختی اظهار کرد: واحدهایی مانند سیمان فارس باید علاوه بر حفظ ظرفیت تولید، به سمت افزایش بهره‌وری انرژی، نوسازی تجهیزات و مدیریت هوشمندانه ذخایر مواد اولیه حرکت کنند تا حتی در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی نیز دچار اختلال نشوند.

مدیرکل صمت فارس در پایان با بیان اینکه تقویت تاب‌آوری صنعتی استان از اولویت‌های مهم اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس است، افزود: همکاری مستمر و هماهنگ مجموعه‌های تولیدی با نهادهای مسئول، نقش مهمی در تضمین پایداری تولید و رفع موانع صنعتی استان دارد.