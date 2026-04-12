به گزارش ایلنا از البرز، سمانه عیسی پور با تاکید بر اینکه فعالیت کودکستانهای البرز به صورت حضوری ممنوع است، اظهار کرد: والدین در صورت تماس مدیران کودکستان‌ها با آنها حتی به صورت پیامک مبنی بر باز بودن کودکستان‌ها و یا تصفیه حساب شهریه بجز شهریه خام به این اداره اطلاع رسانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اضطراری جنگی و تهدید جدی به سلامت و امنیت کودکان خردسال، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به‌طور فوری و الزامی، تعطیلی کامل تمام کودکستان‌ها را اعلام کرده است.

این مسئول‌ تصریح کرد: از لحظه آغاز به کار فعالیت اداری در فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، فعالیت هرگونه کودکستان (مستقل، ضمیمه دولتی یا غیردولتی) کاملاً ممنوع است.

عیسی پور بااشاره به اینکه امن‌ترین مکان برای حفظ سلامت و امنیت کودکان، حضور در خانه است، عنوان کرد: مطابق با این اطلاعیه، حتی با رضایت یا درخواست خانواده‌ها؛ هیچ کودکستانی در این شرایط تا اطلاع ثانوی مجاز به فعالیت نیست.

وی ادامه داد: اکنون آموزش در ۷۷۰ کودکستان البرز برای ۱۸ هزار نفر به صورت مجازی در حال انجام است.

عیسی‌پور بیان کرد: به منظور ارتقای سطح تربیت و یادگیری کودکان دوره کودکستانی و انتقال دانش و آگاهی به والدین در ایام جاری، «کانال ملی کودکانه» توسط معاونت تربیت کودک و توانمندسازی خانواده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در بستر پیام‌رسان شاد ایجاد و فعال شده است.

وی یادآور شد: این کانال در راستای ارتقای سطح تربیت یادگیری کودکان، آموزش‌های منطبق بر اهداف یادگیری در سال‌های پیش از دبستان را ‌با استفاده از محتواهای تولیدشده توسط مربیان سراسر کشور در اختیار کودکان و خانواده‌های آنان قرار می‌دهد تا بستر آموزش برای کودکان این مرز و بوم همواره در شرایط گوناگون مهیا باشد.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش البرز تاکید کرد: والدین علاقه‌مند می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «کانال ملی کودکانه» در پیام‌رسان شاد یا با اشاره بر روی آدرس Shad.ir/koodakaneh، در این کانال عضو شوند و آموزش‌های ارائه شده را در اختیار کودکان خود قرار دهند.

