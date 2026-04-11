استاندار قزوین:
صنایع جنگزده که کارگران خود را نگه دارند تا آخر خرداد حق بیمه نمیپردازند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نخستین جلسه کارگروه رفع موانع تولید در سال جاری که با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به بررسی مشکلات واحدهای صنعتی آسیبدیده در استان پرداخت.
وی ضمن تسلیت شهادت قائد امت اظهار کرد: در سال 1404 پیگیریهای خوبی در حوزه صنعت استان انجام شد، اما این مسیر با فراز و نشیبهایی از جمله جنگ 12 روزه، جنگ رمضان، ناترازیهای موجود در بخش صنعت و برخی ناآرامیها نیز همراه بود.
استاندار قزوین افزود: در سال جدید که با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است، تلاشها برای حمایت از تولید و تقویت بخش صنعت استان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به خسارات وارد شده به برخی واحدهای صنعتی در جریان جنگ رمضان، خطاب به تولیدکنندگان گفت: دولت در کنار شماست و هیچ تولیدکنندهای در مسیر بازسازی تنها نخواهد ماند، بخشی از واحدهای صنعتی استان در این حوادث آسیب دیدهاند که از نزدیک از آنها بازدید کردیم و روحیه و انگیزه بالای مدیران این واحدها جای قدردانی دارد.
نوذری تصریح کرد: دولت با تمام توان در خدمت تولیدکنندگان است و برای احیای واحدهای آسیبدیده از همه ظرفیتهای استانی و ملی استفاده خواهد کرد. در بازدیدهای امروز نیز تأکید کردیم که روند راهاندازی مجدد برخی واحدهای صنعتی باید هرچه سریعتر آغاز شود.
وی از تشکیل کارگروهی ویژه با مسئولیت استاندار برای پیگیری مسائل واحدهای صنعتی آسیبدیده خبر داد و گفت: این کارگروه با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی و ملی، روند بازسازی و فعالسازی مجدد واحدهای صنعتی را پیگیری خواهد کرد. همچنین لازم است بخش خصوصی نسبت به مستندسازی خسارات و برآورد دقیق آن اقدام کند.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: دولت برنامه مشخصی برای حمایت از تولیدکنندگان دارد و در کنار آنها خواهد بود. در بازدیدهای میدانی نیز برخی مشکلات بهصورت تلفنی پیگیری شد و برخی دیگر نیز در جلسات بررسی میشود، این روند تا رفع موانع ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی استان باید برای حمایت از واحدهای تولیدی همکاری کنند و بانکها نیز در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند، چراکه حمایت از تولید در نهایت به تقویت اقتصاد ملی منجر خواهد شد و با عزمی راسخ تلاش میکنیم خسارات وارد شده جبران شود.
استاندار قزوین با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای مدیریت وضعیت اشتغال کارگران گفت: طرح ساماندهی اشتغال مجدد نیز در دستور کار قرار گرفته است تا کارگرانی که به دلیل آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی موقتاً از کار فاصله گرفتهاند، در واحدهای صنعتی دیگری که به نیروی کار نیاز دارند به کار گرفته شوند. با توجه به نیاز برخی صنایع به نیروی انسانی، تلاش میکنیم از ظرفیت همین نیروها استفاده شود و در کنار آن، در صورت نیاز حمایتهای بیمه بیکاری نیز در نظر گرفته خواهد شد.
نوذری استاندار قزوین همچنین بر تسریع در روند بازسازی واحدهای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: برای بازسازی این واحدها لازم است گزارشهای کارشناسی هرچه سریعتر تهیه شود و پس از برآورد دقیق خسارات، عملیات آواربرداری آغاز شود. برنامهریزی شده است تا پایان هفته جاری کار کارشناسی انجام شود و از هفته آینده روند آواربرداری و اقدامات بازسازی آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت و نظام جمهوری اسلامی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان قرار دارند و برای بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده، حمایتهای لازم را انجام خواهند داد.
استاندار قزوین ادامه داد: با توجه به تعداد کارگرانی که به دلیل این شرایط موقتاً از فعالیت بازماندهاند، از واحدهای صنعتی درخواست میکنیم در صورت نیاز به نیروی کار از همین نیروها استفاده کنند تا هم روند تولید تسریع شود و هم کارگران هرچه سریعتر به فعالیت بازگردند.
نوذری در پایان تصریح کرد: واحدهای آسیبدیده میتوانند از تسهیلات حمایتی بهرهمند شوند و برای واحدهایی که قصد حفظ کارگران خود را دارند، مقرر شده است پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی تا پایان خردادماه به تعویق بیفتد تا شرایط لازم برای تداوم فعالیت و حفظ نیروی کار فراهم شود.