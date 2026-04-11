به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در جلسه شورای مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی، افزود: مدیریت بهینه منابع، استفاده بهتر از پساب ذخیره شده و بازگشت آن به چرخه مصرف صنعتی است که یک ضرورت محسوب شده و از اولویت‌های مهم استان به شمار می‌رود.

وی به تلاش‌های انجام شده برای تأمین پایدار آب و برق در ایام موسوم به جنگ رمضان اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: کارنامه صنعت آب و برق کشور در جنگ رمضان درخشان است. مقاومت بی‌وقفه و تلاش جهادی این 2 صنعت آب و برق در طول جنگ ستودنی است.

هدف‌گذاری تولید 1800 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان مرکزی

استاندار مرکزی نیز در این جلسه به هدف‌گذاری تولید 1800 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان تا پایان سال جاری اشاره کرده و در این خصوص گفت: تلاش همه‌جانبه تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مستقر در این استان برای تحقق این فرایند بسیار ضروری است.

مهدی زندیه‌وکیلی بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید داشته و افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از اولویت‌های اصلی و مهم استان مرکزی است. این موضوع نه تنها به پایداری شبکه کمک می‌کند، بلکه در کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط‌زیست نقش بسزایی دارد.

وی به حوزه پدافندی انرژی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در حوزه پدافند غیرعامل، نگرش‌ها به سمتی است که استان مرکزی در تولیدات بخش انرژی خودکفا شود تا در صورت بروز هرگونه اتفاق در سطح ملی، مدیریت داخلی این استان در حوزه انرژی دچار اختلال نگردد.

مصرف 82 درصد برق استان مرکزی در بخش‌های تولید و صنعت

رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی که به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در استان فعالیت می‌کند، نیز در این جلسه گفت: 82 درصد برق این استان در بخش‌های تولید و صنعت مصرف می‌شود که از این میزان، 75 درصد آن قابل رویت و پایش است.

محمود محمودی به نصب کنتورهای هوشمند در استان اشاره داشته و افزود: 148 هزار کنتور هوشمند در استان مرکزی نصب و راه‌اندازی شده است. در سال 1404 تعداد 731 دستگاه ماینر غیرمجاز در این استان کشف شد. در این بازه زمانی 2800 دستگاه ماینر در استان امحاء شده است.

وی به پایان طرح جهادی تعویض شبکه‌های فرسوده در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در این طرح، 8000 کیلومتر از شبکه‌های فرسوده با کابل خودنگهدار جایگزین شده است. همچنین 45 هزار چراغ کم‌مصرف با پرمصرف در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی جایگزین شده است.

