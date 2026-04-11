خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:

افزایش 27.5 درصدی اهداء خون در استان مرکزی

کد خبر : 1772128
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اهدای خون در این استان 27.5 درصد افزایش یافت. در این بازه زمانی 2099 نفر برای اهدای خون به پایگاهای انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد 1789 نفر واجد شرایط اهدای خون بودند.

به گزارش ایلنا، ریتا ظهیری به تعداد مراجعه‌کنندگان برای اهداء خون اشاره داشته و افزود: سال گذشته در این بازه زمانی 1777 نفر برای اهداء خون به مراکز مختلف استان مرکزی مراجعه کردند. میزان مراجعه اهداءکنندگان خون این استان در سال جاری 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی ادامه داد: شرایط عمومی اهداء خون را حداقل 17 سال تمام، نداشتن بیماری‌های خاص و واگیردار، حداقل 50 کیلوگرم، میزان هموگلوبین برای آقایان حداقل 13 و برای بانوان حداقل 12.5 گرم در دسی‌لیتر عنوان کرد. اهداءکنندگان پیش از اهداء خون، باید مایعات کافی بنوشند و از خوردن غذاهای چرب پرهیز کنند.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی اظهار داشت: فاصله اهداء خون، برای عموم مردم حداقل 8 هفته بین هر بار اهداء و برای بانوان مجرد حداقل 6 هفته بین هر بار اهداء در نظر گرفته شده است. افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماری قلبی، پیش از اهداء خون با پزشک مرکز مشورت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار