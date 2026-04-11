آسیب به ۶ بنای تاریخی کرمانشاه در جنگ رژیمصهیونیستی و آمریکا

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، کیومرث اعظمی با اشاره به آخرین برآوردهای انجام شده در خصوص میزان خسارت به بناهای تاریخی کرمانشاه در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: بدنبال این حملات، شش بنای تاریخی کرمانشاه شامل خانه تاریخی سوری، مسجد ابوتراب آل آقا، تکیه بیگلربیگی، دبیرستان کزازی، خانه شهید اشرفی اصفهانی و کاروانسرای بیستون مورد آسیب قرار گرفتند.

وی افزود: طبق برآوردهای اولیه انجام شده، میزان خسارت به این اماکن تاریخی حدود ۱۸ میلیارد تومان است که از طریق وزارتخانه پیگیر تخصیص اعتبار برای بازسازی و مرمت این بناها هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با تاکید براینکه از بین این بناها، دو بنا در اولویت مرمت اضطراری قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: مسجد ابوتراب آل آقا به واسطه برگزاری مراسم مذهبی و نماز جماعت و تکیه بیگلربیگی نیز به دلیل اینکه مردم از آن بازدید می‌کنند، در اولویت مرمت قرار دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز وزارتخانه هیچ اعتباری برای بازسازی و مرمت این بناها اختصاص نداده، در تلاشیم تا از محل اعتبارات اداره کل، برای مرمت اضطراری این دو بنا اعتباری اختصاص دهیم.

اعظمی در خصوص میزان خسارتی که به این دو بنا وارد شده هم گفت: در مسجد ابوتراب آل آقا بخشی از دیوار بنای الحاقی آسیب دیده و خوشبختانه اصل بنا سالم مانده است. در تکیه بیگلربیگی نیز بیشتر درب و پنجره‌ها و سقف شیروانی بنا آسیب دیده است.

وی به تخریب خانه شهید اشرفی اصفهانی نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پلان و نقشه اصلی این بنا موجود است، با اخذ اعتبارات می‌توانیم آن را عین به عین بسازیم.

