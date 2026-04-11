به گزارش ایلنا، علی عسگری افزود: 366 واحد خسارت دیده در این مجتمع، تعمیری هستند که از این تعداد 62 واحد آسیب به درب گزارش شده است. تمامی درب‌های واحدهای مسکونی این مجتمع تعمیر و یا تعویض شده‌اند. برای 110 واحد نیز تعمیرات جزیی شامل آسیب به دیوار، درب و بخش‌های داخلی ساختمان انجام شد.

وی ادامه داد: در اثر حمله دشمنان به مجتمع مسکونی نارنجستان اراک، به پنجره 62 واحد مسکونی این مجتمع نیز آسیب وارد شد که تعویض و یا تعمیرات لازم انجام شد. شکستگی شیشه برای 370 واحد این مجتمع مسکونی گزارش شد که با همکاری گروه‌های جهادی و سایر نهادها، تمامی شیشه‌های آسیب‌دیده تعویض شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به بازگرداندن شرایط سکونت در مجتمع مسکونی نارنجستان اشاره کرده و اظهار داشت: 80 درصد واحدهای این مجتمع مسکونی به غیر از بلوک‌های D1 و D2 که در حمله متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده بود، با تلاش‌های انجام شده قابل سکونت است.

عسگری به تشریح جزئیات حمله تروریستی به این مجتمع پرداخته و تصریح کرد: مجتمع مسکونی نارنجستان اراک 25 اسفند ماه سال گذشته هدف جنگنده‌های دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حمله تروریستی، علاوه بر خسارت‌های بسیار به چندین واحد مسکونی، 3 نفر شهید و 75 نفر مجروح شدند.

