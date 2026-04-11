معاون استاندار گلستان:

خروج آب و گل و لای از منازل مسکونی درگلستان از اولویت کاری ما است

معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: خروج آب و گل و لای از منازل مسکونی وکوچه‌ها و تامین ماشین آلات لازم اولویت کاری ما است.

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدی مهیایی اظهارکرد: در برخی از مناطق استان ۲۶۸ میلی متر باران ثبت شد که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بودو سیلاب در گنبدکاووس، رامیان و علی_آبادکتول خسارت به بار آورد. 

وی افزود: بارش در برخی از مناطق استان گلستان بیش از توان رودخانه‌ها بود به ویژه رودخانه‌های لایروبی نشده وسیلاب در گنبد کاووس، رامیان و علی آباد کتول خسارت به بار آورد. 

وی گفت: بارش‌های اخیر همچنین سبب شد تا سدهای استان گلستان جانی دوباره بگیرند، یکی از این سدها سد وشمگیر در استان گلستان است که پارسال خشک شده بود.

 

