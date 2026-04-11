برآورد دقیق خسارات صنایع و جبران اقتصادی در دست بررسی است

به گزارش ایلنا از البرز، میرابراهیم صدیق، امروز در حاشیه بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی آسیب دیده از حملات هوایی آمریکا - صهیونی در شهرستان کرج اظهار کرد: تیم های کارشناسی در حال بررسی میزان دقیق خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز هستند.

وی ادامه داد: بسته های حمایتی برای جبران خسارات وارده به واحدهای صنعتی استان البرز پیش بینی شده و تلاش ها بر این است تا واحدهای آسیب دیده هرچه سریع تر به چرخه تولید بازگردند.

صدیق اظهار کرد: هدف اصلی از بازدید میدانی از واحدهای صنفی و صنعتی که در حملات آمریکا - صهیونی متحمل خسارات سنگینی شده‌اند، این است که تصویر دقیقی از ابعاد واقعی این آسیب‌ها به دست آوریم؛ این ارزیابی، اساس کار ما برای تدوین گزارش‌های دقیق و پیگیری مؤثر در سطوح بالاتر است تا بتوانیم روند جبران خسارات را تسریع کنیم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، افزود: تلاش ها بر این است تا در کنار ارزیابی فنی و مالی خسارات، پیگیری مسائل حقوقی مرتبط با این حملات نیز در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل سرمایه گذاری و اشتغال استانداری البرز گفت: در جریان حملات هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی خساراتی به واحدهای تولیدی و صنفی استان البرز وارد شده و برآورد دقیق این خسارات در دست بررسی است.

انتهای پیام/