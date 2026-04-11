تولید سالانه بیش از ۱۲ هزار تن عسل در فارس

به گزارش ایلنا، علی فلاحی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه زنبورداری در فارس اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون کلونی زنبور عسل در استان فعال است که این میزان کلونی، نقش مهمی در تولید عسل و سایر محصولات مرتبط با صنعت زنبورداری دارد و نشان‌دهنده توسعه و پویایی این بخش در استان است.

این مقام مسئول با بیان اینکه زنبورداری علاوه بر تولید عسل، در تولید سایر فرآورده‌های ارزشمند نیز نقش دارد، افزود: در کنار تولید عسل، در سال جاری ۱۵۶۱ کیلوگرم ژل رویال (ژل شاهانه)،۲۹۴ تن موم، ۸۱ تن گرده گل و ۵۱ تن برموم در استان فارس تولید شده است که هر یک از این محصولات در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کاربردهای گسترده‌ای دارند.

فلاحی توضیح داد: فعالیت‌های زنبورداری در ۳۷ شهرستان استان در حال انجام است و این گستردگی جغرافیایی سبب شده فارس به یکی از مناطق مهم کشور در حوزه تولید عسل و فرآورده‌های زنبور عسل تبدیل شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: صنعت زنبورداری علاوه بر تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالا، نقش مهمی در گرده‌افشانی و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی دارد و توجه به توسعه آن می‌تواند در تقویت امنیت غذایی و اقتصاد بخش کشاورزی استان مؤثر باشد.

