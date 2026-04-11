پخت بزرگترین حلوای نذری شهر شیراز در حرم علیبنحمزه (ع)
به مناسبت اربعین رهبر شهید، بزرگترین حلوای نذری شهر شیراز با مشارکت بانوان از محلات مختلف این شهر در حرم مطهر حضرت علیبنحمزه (ع) پخت شد.
به گزارش ایلنا، مدیر قرارگاه مردمی حرم مطهر حضرت علیبنحمزه (ع) گفت: در این برنامه که با فراخوان در فضای مجازی برگزار شد، ۲۵ بانوی داوطلب از ۲۵ محله مختلف شیراز حضور یافتند و با همکاری یکدیگر اقدام به پخت حلوای نذری برای حدود ۱۵۰۰ نفر کردند.
سیده مریم هاشمی راد، اظهار کرد: برای تهیه این نذری، حدود ۱۲۵ کیلوگرم آرد گندم، ۵۰ کیلوگرم شکر و مقادیری گلاب، زعفران و سایر مواد مورد نیاز مصرف شد. قرار است این حلوا میان زائران حرم علیبنحمزه(ع)، مواکب و همچنین در برخی محلات شهر توزیع شود.
هاشمیراد، با اشاره به فعالیتهای بانوان از ابتدای جنگ گفت: بانوان در این مدت در قالب موکبها و برنامههای محلهمحور فعالیتهای مختلفی از جمله پخت آش نذری به نیت سلامتی رزمندگان اسلام انجام دادهاند.
وی افزود: ایده پخت این حلوای نذری با هدف ایجاد یک کار مشترک و همدلی میان محلات مختلف شهر شکل گرفت تا بانوان فعال در محلات بتوانند در کنار یکدیگر در یک برنامه جمعی مشارکت داشته باشند.