به گزارش ایلنا، مدیر قرارگاه مردمی حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه (ع) گفت: در این برنامه که با فراخوان در فضای مجازی برگزار شد، ۲۵ بانوی داوطلب از ۲۵ محله مختلف شیراز حضور یافتند و با همکاری یکدیگر اقدام به پخت حلوای نذری برای حدود ۱۵۰۰ نفر کردند.

سیده مریم هاشمی راد، اظهار کرد: برای تهیه این نذری، حدود ۱۲۵ کیلوگرم آرد گندم، ۵۰ کیلوگرم شکر و مقادیری گلاب، زعفران و سایر مواد مورد نیاز مصرف شد. قرار است این حلوا میان زائران حرم علی‌بن‌حمزه(ع)، مواکب و همچنین در برخی محلات شهر توزیع شود.

هاشمی‌راد، با اشاره به فعالیت‌های بانوان از ابتدای جنگ گفت: بانوان در این مدت در قالب موکب‌ها و برنامه‌های محله‌محور فعالیت‌های مختلفی از جمله پخت آش نذری به نیت سلامتی رزمندگان اسلام انجام داده‌اند.

وی افزود: ایده پخت این حلوای نذری با هدف ایجاد یک کار مشترک و همدلی میان محلات مختلف شهر شکل گرفت تا بانوان فعال در محلات بتوانند در کنار یکدیگر در یک برنامه جمعی مشارکت داشته باشند.

