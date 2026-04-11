کاهش مصرف فرآوردههای حرارتی و سنگین در خوزستان
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: آمارهای عملکردی سال ۱۴۰۴ از موفقیت این منطقه در کاهش مصرف فرآوردههای حرارتی و سنگین حکایت دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: مصرف نفتسفید با افت ۱۴ درصدی و مصرف نفتکوره با کاهش سه درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ مواجه شده است.
وی افزود: توسعه گازرسانی به مناطق روستایی، نظارت دقیق بر سهمیهها در سامانه سدف و ارتقای بهرهوری صنایع، اصلیترین عوامل این کاهش مصرف به شمار میروند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز بیان کرد: افت مصرف در بخش نفت سفید و نفت کوره نشاندهنده مدیریت هوشمندانه توزیع و صیانت از منابع ملی در سطح کلان است.
وی توضیح داد: اولویت ما تغییر الگوی مصرف به سمت سوختهای پاک و جلوگیری از انحراف سرمایههای استراتژیک کشور است.
تجهیز اساسی ۱۱ جایگاه سیانجی منطقه اهواز
ایدون افزود: سرویس ۱۱ جایگاه سوخت پاک سیانجی پس از انجام تعمیرات اساسی و اورهال، در سال ۱۴۰۴ صورت گرفت.
وی با اشاره به نشستهای متعدد واحد سیانجی منطقه اهواز و تعامل سازنده جایگاهداران گفت: با وجود هزینههای گزاف، این اقدامات گامی راهبردی برای فعال نگهداشتن مجاری عرضه و ارتقای سطح خدمترسانی به شهروندان محترم است.
مدیر منطقه اهواز با تاکید بر ایمنی و پایداری شبکه توزیع سوخت پاک، خاطرنشان کرد: تعمیرات اساسی هر یک از این جایگاهها به طور میانگین حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.
وی در ادامه گفت: اجرای این عملیات فنی گسترده در طول سال ۱۴۰۴، تضمینکننده استمرار عرضه گاز طبیعی فشرده و رضایتمندی مردم شریف استان در بهرهمندی از سبد سوخت پاک خواهد بود.
براساس این گزارش منطقه اهواز یکی از مناطق عملیاتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در استان خوزستان است که مسئولیت تامین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی از جمله بنزین، نفتگاز، نفت سفید و CNG را در شهر اهواز و تعدادی از شهرها و شهرستانهای اطراف را بر عهده دارد.