رئیس جهاد کشاورزی خوزستان:

کشاورزان هیچ‌گونه نگرانی بابت برداشت، حمل و تحویل محصول خود نداشته باشند

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به نقش راهبردی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور، از آمادگی کامل برای آغاز عملیات خرید تضمینی گندم خبر داد و اظهار کرد: کشاورزان هیچ‌گونه نگرانی بابت برداشت، حمل و تحویل محصول خود نداشته باشند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با بیان اینکه شبکه خرید گندم در استان به‌طور کامل تجهیز و آماده‌سازی شده است اظهار کرد: تمامی مراکز خرید، ناوگان برداشت و حمل و نقل در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و فرآیند خرید تضمینی با حداکثر هماهنگی و انسجام اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر تداوم روند پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: همانند سنوات گذشته، پرداخت بهای گندم خریداری‌شده در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود مطالبات گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به هماهنگی بین‌بخشی برای اجرای مطلوب این طرح افزود: با نزدیک شدن به فصل برداشت، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز خرید و سایر بخش‌های مرتبط انجام شده و برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند خرید صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خوزستان سهم قابل‌توجهی در تولید محصولات کشاورزی کشور دارد، خاطرنشان کرد: این استان با تولید ۱۴ درصد از کل محصولات کشاورزی و ۱۸ درصد گندم کشور، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

سلطانی‌کاظمی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های گندمکاران استان تصریح کرد: صیانت از دست‌رنج کشاورزان در شرایط حساس کنونی، از اولویت‌های اصلی مجموعه جهاد کشاورزی است و خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حفظ ذخایر راهبردی کشور با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل در تحویل محموله‌های گندم خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال شده و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا فرآیند خرید تضمینی بدون وقفه و خلأ اجرایی انجام گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه برداشت افزود: با توجه به آغاز فصل برداشت، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲.۵۰۰ دستگاه کمباین مهاجر برای مشارکت در عملیات برداشت وارد استان شوند که در همین راستا، به‌منظور حفظ سلامت مزارع و جلوگیری از انتقال آفات و بیماری‌ها، تعداد سه ایستگاه ضدعفونی در گلوگاه‌های ورودی استان برای کمباین‌های مهاجر و ورودی پیش‌بینی و مستقر شده است.

