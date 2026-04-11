وی با تاکید بر تداوم روند پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: همانند سنوات گذشته، پرداخت بهای گندم خریداری‌شده در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود مطالبات گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به هماهنگی بین‌بخشی برای اجرای مطلوب این طرح افزود: با نزدیک شدن به فصل برداشت، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز خرید و سایر بخش‌های مرتبط انجام شده و برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند خرید صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خوزستان سهم قابل‌توجهی در تولید محصولات کشاورزی کشور دارد، خاطرنشان کرد: این استان با تولید ۱۴ درصد از کل محصولات کشاورزی و ۱۸ درصد گندم کشور، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

سلطانی‌کاظمی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های گندمکاران استان تصریح کرد: صیانت از دست‌رنج کشاورزان در شرایط حساس کنونی، از اولویت‌های اصلی مجموعه جهاد کشاورزی است و خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حفظ ذخایر راهبردی کشور با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل در تحویل محموله‌های گندم خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال شده و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا فرآیند خرید تضمینی بدون وقفه و خلأ اجرایی انجام گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه برداشت افزود: با توجه به آغاز فصل برداشت، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲.۵۰۰ دستگاه کمباین مهاجر برای مشارکت در عملیات برداشت وارد استان شوند که در همین راستا، به‌منظور حفظ سلامت مزارع و جلوگیری از انتقال آفات و بیماری‌ها، تعداد سه ایستگاه ضدعفونی در گلوگاه‌های ورودی استان برای کمباین‌های مهاجر و ورودی پیش‌بینی و مستقر شده است.