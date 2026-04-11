چغاله بادام فارس، از نوبرانه بهاری تا صادرات به کردستان عراق
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت نوبرانه چغاله بادام در این استان از اواخر اسفندماه آغاز شده است و تا نیمه اردیبهشتماه در مناطق سردسیر ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی اظهار کرد: استان فارس با در اختیار داشتن ۳۳ هزار و ۴۱۱ هکتار باغ بادام رتبه نخست سطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: فارس با تولید سالانه بیش از ۲۸ هزار تن محصول خشک جایگاه دوم تولید بادام را در کشور دارد.
به گفته ابوالفضل زمانیفرد؛ شهرستانهای اقلید، داراب، نیریز، شیراز، خفر، استهبان، سپیدان، آباده، مرودشت و بوانات کانونهای اصلی تولید بادام در این استان هستند.
وی افزود: این محصول علاوه بر مصرف در بازارهای داخلی، بخشی از نیاز استانهای همجوار و تهران را تأمین کرده و به بازارهای خارجی نیز صادر میشود. بهطوری که از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۵۵ تن چغاله بادام تنها از شهرستان خفر به مقصد کردستان عراق صادر شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در اکثر مناطق استان فارس ۵ تا ۱۰ درصد محصول بادام با هدف تُنککردن میوه به صورت چغاله برداشت میشود، ولی این میزان در شهرستان خفر به ۸۰ درصد میرسد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: تولید بادام در استان فارس همواره با چالش سرمازدگی بهاره مواجه است. در همین راستا، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سالهای اخیر جایگزینی ارقام زودگل محلی با ارقام دیرگل از طریق عملیات پیوند را به منظور کاهش خسارت و افزایش بهرهوری در دستور کار خود قرار داده است.