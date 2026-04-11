پل راه‌آهن چهارباغ ۴۸ ساعت پس از حمله به طور کامل ترمیم شد

فرماندار شهرستان چهارباغ با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به پل راه‌آهن این شهرستان و تخریب کامل آن، از ترمیم این پل ۴۸ ساعت پس از حمله خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا البرزی گفت: پل راه‌آهن شهرستان چهارباغ در حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۱۰۰ درصد تخریب شد اما در کمتر از دو روز کاری یعنی مجموعاً ۲۴ ساعت توسط عوامل تلاشگر راه‌آهن بازسازی شد.

البرزی افزود: همت دولت بر این است تا خدمات خود را در اسرع وقت به مردم ارائه دهد که نمونه آن بازسازی همین پل است که خیلی زود بازسازی شد و در اختیار مردم قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: از همه دست‌اندرکاران راهداری، راه‌آهن، شهرداری و ادارات آب، برق و گاز که از ابتدا در صحنه حضور داشتند تا این پل و زیرگذر آن هر چه سریعتر راه‌اندازی شود؛ قدردانی می‌کنم.

 

