پل راهآهن چهارباغ ۴۸ ساعت پس از حمله به طور کامل ترمیم شد
فرماندار شهرستان چهارباغ با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به پل راهآهن این شهرستان و تخریب کامل آن، از ترمیم این پل ۴۸ ساعت پس از حمله خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا البرزی گفت: پل راهآهن شهرستان چهارباغ در حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۱۰۰ درصد تخریب شد اما در کمتر از دو روز کاری یعنی مجموعاً ۲۴ ساعت توسط عوامل تلاشگر راهآهن بازسازی شد.
البرزی افزود: همت دولت بر این است تا خدمات خود را در اسرع وقت به مردم ارائه دهد که نمونه آن بازسازی همین پل است که خیلی زود بازسازی شد و در اختیار مردم قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: از همه دستاندرکاران راهداری، راهآهن، شهرداری و ادارات آب، برق و گاز که از ابتدا در صحنه حضور داشتند تا این پل و زیرگذر آن هر چه سریعتر راهاندازی شود؛ قدردانی میکنم.