به گزارش ایلنا، عباسعلی ارجمندی به بخشنامه‌های پیشین سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم اشاره داشته و افزود: فعالیت تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان سیستان و بلوچستان از تاریخ 22 فروردین 1405 تا اطلاع ثانوی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14 خواهد بود و روزهای پنجشنبه نیز فعالیت‌های کاری با استفاده از ظرفیت دورکاری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه خدمات با حضور 100 درصدی کارکنان هستند تا در روند خدمات‌رسانی به شهروندان وقفه‌ای ایجاد نشود. در موارد دورکاری نیز، افراد دارای معلولیت، کارکنان دارای بیماری‌های صعب‌العلاج، بیماران قلبی و ریوی و همچنین بانوان باردار، بانوان دارای فرزند معلول یا فرزند کمتر از 6 سال، در اولویت استفاده از دورکاری قرار دارند که این موضوع بر اساس تشخیص و تصمیم مدیر دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری از جمله حوزه‌های بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، خدمات امدادرسانی، نیروهای امنیتی، انتظامی و دفاعی، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و شرکت‌های خدمات‌رسان مانند آتش‌نشانی و بخش‌های اتفاقات آب، برق و گاز از این برنامه مستثنی هستند و باید شبانه‌روزی با حضور کامل نیروهای انسانی به فعالیت خود ادامه دهند.

ارجمندی به چگونگی نحوه فعالیت شبکه بانکی در استان سیستان و بلوچستان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بانک‌های این استان از شمول بخشنامه مذکور مستثنی هستند. بانک‌های این استان باید مطابق با ضوابط و سیاست‌های شورای هماهنگی بانک‌ها به فعالیت کاری خود بپردازند. واحدهای پشتیبان ستادی و فنی و تمامی شعب بانک‌ها، باید در روزهای شنبه تا چهارشنبه با حضور 100 درصدی کارکنان و در روزهای پنجشنبه به صورت شعب کشیک منتخب فعال باشند.

وی به نحوه فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و بیان داشت: نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این استان، تابع تصمیمات و بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ملی و وزارتخانه‌های متبوع آنها خواهد بود. تمامی مراکز آموزشی دانشگاهی موظف هستند کلاس‌های آموزشی را به صورت مجازی برگزار کنند. این در حالی است که کارکنان اداری این مراکز باید به صورت حضوری در محل کار فعالیت داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان به نحوه جبران کاهش ساعات کاری کارکنان در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: میزان کاهش ساعات کاری کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان تا سقف مقرر در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق ظرفیت دورکاری جبران خواهد شد. بر این اساس کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی این استان می‌توانند با این ظرفیت، ساعت کاری خود را جبران کنند.

انتهای پیام/