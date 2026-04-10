ساعت حضور کارکنان آذربایجان غربی اعلام شد/۸تا ۱۴ با ۵۰ درصد ظرفیت
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی گفت: ساعت کاری تمام دستگاههای اجرایی این استان از فردا شنبه ۲۲ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی با حضور ۵۰ درصدی پرسنل و از ساعت ۸ تا ۱۴ است.
یه گزارش ایلنا، خضر کاک درویشی در این خصوص اظهار کرد: ساعت کاری و فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی در این استان از ۲۲ فروردین تا اطلاع ثانوی با ۵۰درصد ظرفیت در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ است.
کاک درویشی اظهار کرد :هچنین نحوه فعالیت تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی، طبق ابلاغیه وزارتخانههای متبوع، تا اطلاع ثانوی بهصورت غیرحضوری و در بستر مجازی خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای مستمر دستگاههای خدماترسان، امدادی، درمانی، واحدهای عملیاتی ارائه کننده خدمات ضروری و انرژی و نهادهای نظامی و انتظامی گفت : فعالیت این واحدها از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و طبق شرایط کاری مربوطه بهصورت حضوری خواهد بود.
وی ادامه داد اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری بهترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان بهویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و دارای فرزند ابتدایی و همچنین کارکنان دارای بیماریهای خاص خواهد بود.
کاک درویشی خاطر نشان کرد در صورت بروز هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ساعات کاری، مراتب ابلاغ خواهد شد.