فعالیت ادارات البرز با حضور ۵۰ درصدی کارکنان در هفته آینده
معاونت توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز در اطلاعیهای از فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان با حضور حداقل ۵۰ درصد از کارکنان دولت خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه معاونت توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز آمده است:
«فعالیت تمامی وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در استان البرز از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حداقل ۵۰ درصد کارکنان بهصورت حضوری خواهد بود.
در این ایام، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری بهترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان بهویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و کمتر و همچنین کارکنان دارای بیماریهای خاص خواهد بود.
واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانکها با حداقل ۵۰ درصد نیروها فعال خواهند بود و تمام شعب بانکها در استان البرز، همچنین شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات، فعال بوده و به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
مدیران شعب نیز میتوانند با برنامهریزی دقیق، با حداقل ۵۰ درصد نیروهای شاغل در شعب، روند خدمترسانی را ادامه دهند.
واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان و شهرداریها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مدیران روابط عمومی ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
فعالیت آموزشی مدارس در استان البرز بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش تا پایان فروردینماه بهصورت غیرحضوری و در بستر مجازی خواهد بود. همچنین تمام ردههای مدیریتی استان البرز از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و باید در محل کار حضور داشته باشند.»