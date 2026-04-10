شهادت دو تن از رانندگان اتوبوسرانی کرج به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج طی پیامی با اعلام شهادت دو تن از رانندگان اتوبوسرانی کرج که در حملات دشمن در جنگ اخیر به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده به شهادت رسیدند خبر داد و این ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا از البرز، محسن امیدوارحسینی، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج از شهادت دو راننده حمل و نقل عمومی به نامهای رضا و علی تقیزاده طی حملات جنگ اخیر خبر داد و طی پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
«با نهایت تأسف و اندوه، از شهادت دو تن از رانندگان فداکار اتوبوسرانی کرج به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای آنان مطلع شدیم. این ضایعه جانسوز، قلب همه ما را به درد آورد و یاد و خاطره این عزیزان ایثارگر را جاودانه میسازد.
به خانوادههای معظم شهدا، همکاران گرامی و عموم شهروندان کرج تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آنها علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسألت مینمایم.»