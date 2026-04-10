شهادت دو تن از رانندگان اتوبوسرانی کرج به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده

به گزارش ایلنا از البرز، محسن امیدوارحسینی، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج از شهادت دو راننده حمل و نقل عمومی به نام‌های رضا و علی تقی‌زاده طی حملات جنگ اخیر خبر داد و طی پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«با نهایت تأسف و اندوه، از شهادت دو تن از رانندگان فداکار اتوبوسرانی کرج به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده‌های آنان مطلع شدیم. این ضایعه جانسوز، قلب همه ما را به درد آورد و یاد و خاطره این عزیزان ایثارگر را جاودانه می‌سازد.

به خانواده‌های معظم شهدا، همکاران گرامی و عموم شهروندان کرج تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن‌ها علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسألت می‌نمایم.»

