شهادت دو تن از رانندگان اتوبوسرانی کرج به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده

شهادت دو تن از رانندگان اتوبوسرانی کرج به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج طی پیامی با اعلام شهادت دو تن از رانندگان اتوبوسرانی کرج که در حملات دشمن در جنگ اخیر به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده به شهادت رسیدند خبر داد و این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا از البرز، محسن امیدوارحسینی، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج از شهادت دو راننده حمل و نقل عمومی به نام‌های رضا و علی تقی‌زاده طی حملات جنگ اخیر خبر داد و طی پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«با نهایت تأسف و اندوه، از شهادت دو تن از رانندگان فداکار اتوبوسرانی کرج به همراه ۱۳ نفر از اعضای خانواده‌های آنان مطلع شدیم. این ضایعه جانسوز، قلب همه ما را به درد آورد و یاد و خاطره این عزیزان ایثارگر را جاودانه می‌سازد.

به خانواده‌های معظم شهدا، همکاران گرامی و عموم شهروندان کرج تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن‌ها علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسألت می‌نمایم.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
