به گزارش ایلنا، محسن صادقی در جریان بازدید از پل تخریب شده راه‌آهن امین‌آباد زنجان در جنگ اخیر، به ماهیت آن اشاره داشته و در این رابطه افزود: این پل در مسیر راه‌آهن زنجان به تبریز قرار دارد که از مسیرهای ارتباطی حمل مسافرین و بار بوده و به هیچ عنوان ماهیت نظامی نداشته است.

وی به تخریب این پل توسط دشمنان به دلایل از بین بردن زیرساخت‌ها اشاره کرده و ادامه داد: حمله به پل راه‌آهن امین‌آباد استان زنجان، از سوی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در راستای تخریب زیرساخت‌های کشور صورت گرفت که این اقدام استیصال و درماندگی آنان را نشان می‌دهد.

استاندار زنجان اظهار داشت: نیروهای مهندسی، خدماتی و زحمتکشان حوزه ریلی و راه‌آهن این استان بلافاصله بعد از وقوع حادثه تروریستی و تخریب پل راه‌آهن امین‌آباد در محل این حادثه حضور یافتند. در حال حاضر امکانات قابل توجهی بسیج شده است تا روند بازسازی و ترمیم پل تسریع شود.

صادقی تصریح کرد: نیروهای مذکور هم‌اکنون در حال ترمیم پل هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد اقداماتی که قرار بود در بازه زمانی چندین ماه به سرانجام برسد، اکنون با تلاش بسیجی و جهادی به سرعت در حال انجام است. این پل حداکثر تا 15 روز آینده ترمیم می‌شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: یکی از فرصت‌های نهفته در تهدیدات جنگ، مواردی از جمله همدلی، همبستگی، تلاش و روحیه جهادی است که می‌توان آن را در بخش‌های اداری، عمومی و مردمی مشاهده کرد. تلاش راهداری، راه‌آهن و مجموعه بخش‌های پشتیبانی، همگی در مسیر عزت و سربلندی کشور ایران است.

استاندار زنجان تأکید کرد: پل راه‌آهن امین‌آباد در حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر 335 از مبداء تهران ظهر روز دوشنبه 18 فروردین ماه مورد حمله دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و خساراتی به این خط‌آهن وارد شد. این پل از مهم‌ترین پل‌های مواصلاتی خطوط ریلی در شمال‌غرب کشور است.

