خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترمیم پل راه‌آهن امین‌آباد استان زنجان تخریب شده در جنگ رمضان / بازسازی تا 15 روز آینده

کد خبر : 1771524
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار زنجان به فرایند بازسازی پل ریلی تخریب شده این استان در جنگ رمضان اشاره کرده و گفت: پل راه‌آهن امین‌آباد این استان که در حمله دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی مورد اصابت موشک‌های آنان قرار گرفت و تخریب شد، حداکثر ظرف بازه زمانی 15 روز آینده ترمیم می‌شود.

به گزارش ایلنا، محسن صادقی در جریان بازدید از پل تخریب شده راه‌آهن امین‌آباد زنجان در جنگ اخیر، به ماهیت آن اشاره داشته و در این رابطه افزود: این پل در مسیر راه‌آهن زنجان به تبریز قرار دارد که از مسیرهای ارتباطی حمل مسافرین و بار بوده و به هیچ عنوان ماهیت نظامی نداشته است.

وی به تخریب این پل توسط دشمنان به دلایل از بین بردن زیرساخت‌ها اشاره کرده و ادامه داد: حمله به پل راه‌آهن امین‌آباد استان زنجان، از سوی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در راستای تخریب زیرساخت‌های کشور صورت گرفت که این اقدام استیصال و درماندگی آنان را نشان می‌دهد.

استاندار زنجان اظهار داشت: نیروهای مهندسی، خدماتی و زحمتکشان حوزه ریلی و راه‌آهن این استان بلافاصله بعد از وقوع حادثه تروریستی و تخریب پل راه‌آهن امین‌آباد در محل این حادثه حضور یافتند. در حال حاضر امکانات قابل توجهی بسیج شده است تا روند بازسازی و ترمیم پل تسریع شود.

صادقی تصریح کرد: نیروهای مذکور هم‌اکنون در حال ترمیم پل هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد اقداماتی که قرار بود در بازه زمانی چندین ماه به سرانجام برسد، اکنون با تلاش بسیجی و جهادی به سرعت در حال انجام است. این پل حداکثر تا 15 روز آینده ترمیم می‌شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: یکی از فرصت‌های نهفته در تهدیدات جنگ، مواردی از جمله همدلی، همبستگی، تلاش و روحیه جهادی است که می‌توان آن را در بخش‌های اداری، عمومی و مردمی مشاهده کرد. تلاش راهداری، راه‌آهن و مجموعه بخش‌های پشتیبانی، همگی در مسیر عزت و سربلندی کشور ایران است.

استاندار زنجان تأکید کرد: پل راه‌آهن امین‌آباد در حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر 335 از مبداء تهران ظهر روز دوشنبه 18 فروردین ماه مورد حمله دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و خساراتی به این خط‌آهن وارد شد. این پل از مهم‌ترین پل‌های مواصلاتی خطوط ریلی در شمال‌غرب کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار