معاون وزیر راه و شهرسازی:
دشمن از روی استیصال به زیرساختهای کشور حمله کرد/ پیشنهاد نامگذاری تونل پونه به تونل مقاومت
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: دشمن آمریکایی صهیونی از روی استیصال و ناتوانی اقدام به بمباران و خسارت به زیرساختهای کشور کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ بازوند امروز در بازدید از آزادراه خرمآباد-پل زال اظهارداشت: زیرساختها یک اثر طبیعی نیستند، زیرساختها جزیی از سازههای انسان ساز و ماحصل توانایی و دانش مردم هستند پس دشمن بداند که اراده، دانش و توانایی مردم قابل بمباران نیست.
وی ادامهداد: دشمن نمیتواند اراده را مردم بمباران کند و لذا این زیرساختها علیرغم اینکه خسارت دیدهاند، مهندسین ما بهتر از این کارها را اجرا و تکمیل خواهند کرد، کمااینکه هماکنون نیز در بسیاری از پروژهها، مهندسین ما کارشان را آغاز و عملیات اجرایی آنها را فعال کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نمونه بارز این اقدامات، آزادراه خرم آباد-پل زال بود و علیرغم اینکه چندین بار بمباران شد، بلافاصله با عنایتی که استاندار محترم، مدیران حوزه وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث داشتند، بلافاصله این مسیرها مرمت و بازگشایی شدند.
بازوند گفت: خوشبختانه چندساعت دیگر این مسیر بازگشایی شده و مشکل تردد برطرف میگردد.
وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از آزادراه خرمآباد -بروجرد-اراک نیز اظهارداشت: خوشبختانه امروز این مسیر هم بازگشایی شد، این مسیر هم در قسمت تونل پونه شاید ۵ بار بمباران شده بود، که پیشنهاد میکنیم بنام «تونل مقاومت» نامگذاری شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور با اشاره به حملات دشمن به زیرساختهای حمل و نقل سایر استان ها نیز گفت: در آزادراه تبریز به زنجان نیز دو پل بزرگ هدف قرار گرفت که بلافاصله واریانت های آن انجام شد و نقشههای آنها نیز تحویل داده شد که بتوانند سریع پل را هم احداث کنند.
بازوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حملات صورت گرفته به فرودگاههای کشور افزود: فرودگاه خرم آباد هم در این حملات خسارت دیده، فرودگاه علاوه بر اینکه یک زیرساخت ناوبری هوایی است، سیستمهای راداری آنها نیز خسارت پیدا کرده و از بین رفته که انشالا پس از برآورد خسارات به صورت ویژه شرکت فرودگاهها نسبت به تعمیرات آنها اقدام میکند.
وی با بیان اینکه این پروژه در اختیار سرمایهگذار است، خاطرنشان کرد: الزام و امکان استقرار امکانات برای تعمیر آزادراه ها و سایر زیرساختها در چنین شرایطی میتواند یکی از موارد قابل پیگیری در این زمینه و شرایط مشابه مانند جنگ و حوادث طبیعی باشد.
بازوند در پایان، ضمن تقدیر از پیگیری های مدیریت ارشد استان در این زمینه، از تلاشها و خدمات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان برای مرمت و بازگشایی آزادراههای استان قدردانی کرد.