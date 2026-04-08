کشاورزان آذربایجانشرقی نسبت به شناسایی و کنترل به موقع عوامل خسارتزا اقدام کنند
رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از کشاورزان و بهره برداران استان خواست با هماهنگی کارشناسان جهادکشاورزی نسبت به پایش، شناسایی و کنترل به موقع عوامل خسارت زا اقدام کنند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز چهارشنبه در جریان بازدید از مزارع گندم و کلزا در جلفا با اشاره به بارندگیهای مناسب در سال زراعی جاری، افزود: مراقبت و پایش مستمر مزارع توسط کشاورزان و کارشناسان ضروری است چراکه افزایش رطوبت و دما میتواند زمینه بروز برخی آفات و بیماریها در مزارع را فراهم کند.
وی با اشاره به احتمال بروز بیماریهایی مانند زنگ زرد و آفات مهمی مانند شته روسی در مزارع غلات، اظهار کرد: کشاورزان با بازدید مستمر از مزارع و استفاده از سموم و قارچکشهای توصیه شده، از گسترش این عوامل خسارتزا جلوگیری کنند تا از کاهش عملکرد محصولات جلوگیری شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه محصولات استراتژیک گندم و دانههای روغنی در تامین امنیت غذایی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: مدیریت صحیح مزرعه، تغذیه مناسب گیاه، کنترل علفهای هرز و بهرهگیری از توصیههای فنی کارشناسان ضروری است.
شفیعی، ادامه داد: در سال زراعی جاری حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی به کشت کلزا اختصاص یافته است و پیشبینی میشود حدود ۶ هزار تن از این محصول در استان تولید شود که نقش مهمی در تامین روغن مورد نیاز کشور و بهبود تناوب زراعی دارد.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت به موقع آفات، بیماریها و علفهای هرز در مزارع گندم و کلزا، از کشاورزان خواست با همکاری نزدیک با کارشناسان جهاد کشاورزی، نسبت به اجرای توصیههای فنی اقدام کنند تا شاهد افزایش کمی و کیفی تولید محصولات زراعی در استان باشیم.