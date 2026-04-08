اردبیل لرزید

زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر ظهر امروز چهارشنبه در کشور جمهوری آذربایجان به وقوع پیوست و در مناطق مختلف استان اردبیل احساس شد.

به گزارش ایلنا از مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، کانون زمین لرزه‌ای که با قدرت پنج و یک دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه امروز چهارشنبه رخ داد، در حسن‌آباد از توابع کشور همسایه، جمهوری آذربایجان بوده است.

بر اساس گزارش این مرکز، زمین لرزه در عمق ۲۱ کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه در استان اردبیل گزارشی اعلام نشده است.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران و مرز جمهوری آذربایجان واقع شده است.

 

