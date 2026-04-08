تحهیز رایگان ۲۰۰۰مدرسه در استان اردبیل به فیبر نوری رایگان/۷۰ درصد روستاهای استان به اینترنت 4G متصل هستند

به گزارش ایلنا، مسعود امامی یگانه در نشست با کارکنان و مدیران اداره کل ارتباطات و فناوری، مدیریت شرکت زیرساخت و مدیریت شرکت مخابرات اردبیل اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در بخش ارتباطات است و در سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد ریال برای بخش‌های مختلف توسعه زیرساخت‌های اردبیل تخصیص یافته است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: در سال گذشته ۷۰ مدرسه استان به فیبر نوری مجهز شد و در مناطق مختلف استان ۴۷ سایت ارتباطی راه‌اندازی ، ۱۸ سایت توسعه یافته و عملیاتی شد و ۷۰ درصد روستاها هم به اینترنت ۴G متصل هستند.

وی ادامه داد: ساختمان مجتمع اداره کل ارتباطات استان اردبیل که با طراحی بسیار مناسبی اجرا شده و تاکنون بالای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و حدود ۲ هزار میلیارد ریال به آن هزینه شده است، امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

امامی یگانه گفت: راه‌اندازی پردیس پژوهشکده فضایی و پارک پاوا و راه‌اندازی دیتاسنتر در استان اردبیل جزو اولویت‌های حوزه ارتباطات استان است و در اولین فرصت با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه‌ برگزار و پیگیری خواهد شد.

استاندار اردبیل اضافه کرد: پایدارسازی شبکه اینترنت داخلی، ارتباطات تلفن همراه و ثابت در شرایط جنگی، تامین بدون وقفه سوخت و مولدهای برق جزو اولویت‌های اساسی است و با همراهی مسئولین، مدیریت مناسبی در استان در این راستا انجام گرفته است.

انتهای پیام/