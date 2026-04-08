تخصیص ۳۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به روستاها و مناطق عشایری مازندران

به گزارش ایلنا، عبدالرضا دادبود با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به روستاها و مناطق عشایری استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق دولت به روستاها و بخش‌های عشایری استان مازندران اختصاص یافت.

وی افزود: از این میزان حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به روستاهای دارای دهیاری در استان بوده و مابقی نیز به روستاهای فاقد دهیاری و بخش‌های عشایری استان اختصاص پیدا کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه این اعتبارات از محل منابع مختلف تأمین شده است، تصریح کرد: بخشی از این منابع از محل ماده ۵۸ و ماده ۴۲ و همچنین بخشی از محل اعتبارات مالیاتی بوده که به حساب دهیاری‌ها واریز شده است.

دادبود ادامه داد: اعتبارات تخصیصی با اولویت ارائه خدمات به مردم و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در روستاها هزینه شده و در حوزه‌هایی همچون تکمیل ساختمان دهیاری‌ها، توسعه فضای سبز، خرید ماشین‌آلات و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز روستاها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی همچنین به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با توجه به اجرای این طرح، اعتبارات مناسبی برای حدود یک‌هزار و ۴۰۰ دهیاری در استان در نظر گرفته شد تا بتوانند طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاها را اجرا کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ نیز پیگیری لازم برای تأمین و تخصیص این اعتبارات از سوی دولت انجام خواهد شد تا روند توسعه خدمات در روستاهای استان ادامه یابد.

دادبود با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات روستایی افزود: بر اساس دستور استاندار، مقرر شد نظام جدیدی برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات طراحی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظارت بر عملکرد دهیاری‌ها از سوی بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام می‌شود اما از امسال با چارچوب نظارتی جدید، روند هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته به دهیاری‌ها به‌صورت دقیق‌تر رصد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: هدف از این اقدام آن است که اعتبارات در همان بخش‌ها و اولویت‌هایی که در ابلاغ‌ها پیش‌بینی شده هزینه شود تا بتوانیم سطح خدمات‌رسانی به مردم در روستاها و دهیاری‌های استان را بیش از پیش ارتقا دهیم.

