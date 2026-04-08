وزیر بهداشت:
با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه نیستیم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده در شهرستان خدابنده، پیشرفت این طرح را مثبت ارزیابی و از همه مسئولان و دستاندرکاران این حوزه قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در سفر به شهرستان خدابنده درباره وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط کنونی و احتمال آسیبدیدگی مراکز درمانی در مناطق مختلف کشور، اظهار کرد: با تکیه بر تجربیات گذشته و پیشبینیهای صورتگرفته برای مدیریت حوادث، خوشبختانه با کمبود دارو و تجهیزات مواجه نیستیم.
وی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده و ابلاغ دستورالعملهای لازم، مدیریت توزیع در استانهای آسیبدیده از جمله تهران، اصفهان و کرمانشاه بهخوبی انجام شده و در حال حاضر هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.