تشکیل زنجیره انسانی در نیروگاه حرارتی بیستون در حمایت از صنعت برق کشور
جمعی از فعالان مدنی، تشکلهای جهادی و نیروهای مردمی امروز با حضور در محدوده نیروگاه حرارتی بیستون در کرمانشاه، با ایجاد زنجیره انسانی حمایت خود را از زیرساختهای حیاتی صنعت برق ابراز کرده و بر ضرورت صیانت از داراییهای ملی در برابر فشارها و سیاستهای خصمانه خارجی تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بعد ظهر امروز سهشنبه ۱۸ فروردین ماه گروهی از فعالان مدنی، اعضای تشکلهای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و جمعی از جوانان کرمانشاه با حضور در حریم نیروگاه حرارتی بیستون اقدام به تشکیل زنجیره انسانی کردند. این تجمع با هدف اعلام حمایت مردمی از صنعت برق کشور و اهمیت حفظ زیرساختهای انرژی برگزار شد.
حاضران در این تجمع با حمل پلاکاردها و سردادن شعارهایی مبنی بر ضرورت پاسداری از داراییهای ملی، تأکید کردند که صنعت برق یکی از ستونهای اصلی توسعه و پایداری کشور است و باید در برابر تهدیدات و فشارهای بیرونی مورد حمایت قرار گیرد. شرکتکنندگان همچنین اعلام کردند که صنایع زیربنایی کشور در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده و تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از این سرمایهها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
برخی از فعالان حاضر در محل با اشاره به جایگاه نیروگاه حرارتی بیستون در تأمین برق غرب کشور اظهار داشتند که هرگونه اخلال یا آسیب به این مجموعه میتواند آثار گستردهای بر زندگی روزمره مردم داشته باشد و از همین رو حمایت اجتماعی از این زیرساختها اهمیت مضاعف دارد.
تجمعکنندگان همچنین در بیانیهای مشترک ضمن اعلام پایبندی به حفاظت از منابع
ملی، از تمامی شهروندان و نهادهای مردمی خواستند نسبت به حفظ و تقویت زیرساختهای انرژی کشور حساسیت بیشتری نشان دهند.
این برنامه در فضایی آرام برگزار شد و پس از قرائت بیانیه پایانی، شرکتکنندگان بهصورت منظم محل را ترک کردند.