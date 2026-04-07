خسارت ۳۴۵ میلیارد ریالی جنگ رمضان به بیمارستان های تبریز

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از خسارت افزون بر ۳۴۵ میلیارد ریالی حملات دشمن صهیونی - آمریکایی در طول جنگ تحمیلی رمضان بر سه بیمارستان تبریز که از این تعداد ۲ باب از آنها زایشگاه است، خبر داد و گفت: هر سه بیمارستان به طور عادی به فعالیت و خدمات خود ادامه می دهند.

به گزارش ایلنا، احمد جودتی روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: بیمارستان های طالقانی و الزهرا به عنوان زایشگاه های اصلی شهر و بیمارستان سینا تبریز سه بیمارستانی هستند که در ابتدای جنگ تحمیلی رمضان دچار آسیب و خسارت شدند و سند دیگری را از جنایت های جنگی دشمن زبون ثبت کردند.

وی ادامه داد: از بین رفتن چهار دستگاه آمبولانس، تخریب و شکستن پنجره، فرو ریختن سقف کاذب اتاق های بستری بیمار، سیستم های کامپیوتری و سایر ادوات اداری و درمانی از جمله خسارت های وارده به این سه مرکز درمانی تبریز است.

جودتی افزود: این خسارات بر اثر اصابت موشک به ساختمان و مراکز نظامی همجوار آنها وارد شده است.

وی همچنین افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون شبکه بهداشت و درمان آذربایجان شرقی ۲ شهید در تبریز و ملکان تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است که بر اثر برخورد ترکش حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به شهادت رسیدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز یادآور شد: سه پایگاه اورژانس استان نیز در این مدت دچار آسیب شده اند.

وی یادآوری کرد: تاکنون مجاورت بیمارستان های الغدیر تبریز و هشترود نیز مورد حمله دشمن قرار گرفته است که آسیب قابل توجه نداشته است.

