به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستمی افزود: در بخش دولتی، 22 هزار و 615 نفر معادل 2 میلیون و 994 هزار و 480 نفر ساعت، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای را سال گذشته فرا گرفته‌اند. در بخش خصوصی نیز 2 میلیون و 116 هزار و 847 نفر ساعت آموزش ارائه شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته 81 هزار نفر ساعت نیز معادل 529 نفر دوره برای ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی در استان مرکزی دوره آموزش مهارتی برگزار شد. همچنین در این بازه زمانی 169 هزار ساعت دوره آموزشی نیز برای زنان خانه‌دار این استان برگزار شده است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان مرکزی به ظرفیت‌های آموزشی موجود در این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این میزان آمار آموزشی نشان‌دهنده تلاش مستمر برای توانمندسازی نیروهای کار و پاسخگویی به نیازهای بازار کار در سطح استان است.

رستمی به تعداد مراکز دولتی و آزاد و جوارکارگاهی فنی‌وحرفه‌ای در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: 21 مرکز دولتی، 380 آموزشگاه آزاد و 106 مرکز جوارکارگاهی مستقر در صنایع، در استان فعال است و آموزش‌های مهارتی به متقاضیان ارائه می‌شود.

