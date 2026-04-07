مدیرکل فنیوحرفهای استان خبر داد:
ارائه بیش از 5 میلیون نفر ساعت آموزش فنیوحرفهای در استان مرکزی
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان مرکزی به آموزشهای ارائه شده در استان اشاره کرده و افزود: بیش از 5 میلیون و 109 هزار نفر ساعت آموزش فنیوحرفهای سال گذشته در این استان ارائه شد. این آموزشها در قالب بیش از 34 هزار نفر دوره به کارآموزان ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستمی افزود: در بخش دولتی، 22 هزار و 615 نفر معادل 2 میلیون و 994 هزار و 480 نفر ساعت، آموزشهای فنیوحرفهای را سال گذشته فرا گرفتهاند. در بخش خصوصی نیز 2 میلیون و 116 هزار و 847 نفر ساعت آموزش ارائه شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته 81 هزار نفر ساعت نیز معادل 529 نفر دوره برای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی در استان مرکزی دوره آموزش مهارتی برگزار شد. همچنین در این بازه زمانی 169 هزار ساعت دوره آموزشی نیز برای زنان خانهدار این استان برگزار شده است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان مرکزی به ظرفیتهای آموزشی موجود در این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این میزان آمار آموزشی نشاندهنده تلاش مستمر برای توانمندسازی نیروهای کار و پاسخگویی به نیازهای بازار کار در سطح استان است.
رستمی به تعداد مراکز دولتی و آزاد و جوارکارگاهی فنیوحرفهای در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: 21 مرکز دولتی، 380 آموزشگاه آزاد و 106 مرکز جوارکارگاهی مستقر در صنایع، در استان فعال است و آموزشهای مهارتی به متقاضیان ارائه میشود.