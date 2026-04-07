تصویب ۳ طرح تفصیلی اراضی طرح نهضت ملی مسکن درآذربایجان‌غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۳ طرح تفصیلی اراضی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های مهاباد و محمدیار و نقده در کمیسیون ماده ۵ این استان بررسی و تصویب شد.

به گزارش ایلنا، پیمان آرامون در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان‌غربی که با حضور استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد، افزود: طرح‌های تفصیلی اراضی ۲۰۰ هکتاری مهاباد و همچنین اراضی ۷۵ هکتاری نقده و ۵.۵ هکتاری محمدیار در جلسه امروز کمیسیون ماده ۵ استان بررسی و تصویب شدند.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح‌ها روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های مورد نظر با سرعت ادامه می‌یابد.

 رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: پرونده‌های شهرهای ارومیه، مهاباد، نقده، اشنویه و محمدیار در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان‌غربی بررسی شدند و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.

آرامون افزود: در مجموع ۲۴ پرونده از شهرستان‌های مذکور در این جلسه مطرح شدند که با نظر اعضای کمیسیون ماده ۵ آذربایجان‌غربی به تصویب رسیدند.

وی افزود: تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از دیگر موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیازهای مردم استان مطالعه و بررسی شدند.

مدیرکل  راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی بیان کرد: این کمیسیون نقش کلیدی در مدیریت توسعه شهری دارد و تصمیمات آن تأثیر مستقیمی بر نحوه استفاده از زمین‌های شهری، تراکم ساختمانی، و شبکه‌های عبور و مرور دارد.

آرامون اضافه کرد: کمیسیون ماده ۵ یکی از نهادهای مهم در حوزه شهرسازی و معماری است که وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها را بر عهده دارد.

