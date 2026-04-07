دستورات لازم برای رفع مشکلات حقوقی زندانیان واجد شرایط صادر شد

به گزارش ایلنا، این بازدید که با تأکید رئیس قوه قضاییه و در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها برنامه ریزی شده بود، با حضور ۴۰ نفر از قضات و مسئولان قضایی استان انجام شد.

در این بازدید هیأت قضایی ضمن حضور در بندهای مختلف زندان، در جریان آخرین وضعیت قضایی زندانیان قرار گرفتند.

حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در دیدار مستقیم با تعدادی از زندانیان، به صورت موردی پرونده های آنان را بررسی و با استناد به ظرفیتهای قانونی مانند اعطای مرخصی، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات، زمینه آزادی شماری از مددجویان را فراهم کرد.

وی بر ضرورت رسیدگی سریع همراه با دقت تأکید و دستورات لازم برای رفع مشکلات حقوقی زندانیان واجد شرایط را صادر کرد.

رئیس شورای قضایی استان افزود: تعامل مستمر میان دادگستری کل استان فارس با محوریت معاون قضایی در امور نظارت بر زندان ها و اداره کل زندانها، امکان بررسی هفتگی پرونده ها و شناسایی مددجویانی که امکان استفاده از ارفاقات قانونی و قضایی را دارند فراهم کرده است.

دادستان مرکز استان فارس نیز ضمن این بازدید، بر تعیین تکلیف فوری متهمانی که تحت قرارهای تأمین کیفری هستند، تأکید کرد.

کامران میرحاجی با اشاره به پایش مستمر پرونده زندانیان گفت: در برخی جرائم، روند رسیدگی با حضور مستمر و حتی شبانه روزی قضات در زندانها شتاب قابل توجهی یافته است.

وی بیان کرد: پرونده زندانیانی که تحت قرار هستند، در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف می شود و اولویت ما جلوگیری از اطاله در راستای حفظ حقوق طرفین پرونده است.

مدیرکل زندان‌های استان فارس نیز در جریان بازدید مسئولان قضایی استان از تمدید مرخصی بیش از شش هزار و سیصد زندانی واجد شرایط از ابتدای ماه رمضان تاکنون خبر داد و گفت: این افراد بدون ایجاد آسیب اجتماعی، در کنار خانواده‌های خود به سر می‌برند.

اسحاق ابراهیمی اظهار داشت: از آغاز ماه رمضان به ویژه در ایام نوروز تاکنون، حدود شش هزار و سیصد نفر از زندانیان واجد شرایط از مرخصی و دیگر ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند و دستور تمدید مرخصی این افراد صادر گردیده است.

وی افزود: این زندانیان هم‌اکنون در کنار خانواده‌های خود حضور دارند.

ابراهیمی همچنین از بررسی و پیگیری آزادی بیش از ۵۸۰ پرونده زندانیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از خدمات ستاد دیه خبر داد و تصریح کرد: اقدامات ستادی، از جمله اخذ رضایت از شاکیان پیرامون بخشی از مطالبات، انجام شده است.

