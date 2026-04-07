به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امیرعباس سلطان‌پور روز سه شنبه در بازدید از روند اجرایی این طرح در مسیر رودخانه، تسهیل رها سازی آب سد قلعه‌چای عجب‌ شیر و کمک به احیای دریاچه ارومیه را از مهمترین اهداف لایروبی پایین دست رودخانه برشمرد و افزود: این طرح اکنون در در محدوده روستای شیشوان در دست اجراست.

وی با اشاره به بارندگی های خوب و مناسب سال آبی جاری و به خصوص اسفند و فروردین، یادآور شد: افزایش آورده رودخانه قلعه‌چای در سال آبی جاری یکی از نتایج بسیار مهم این بارش ها بوده است.

سلطان پور ادامه داد: بدون اینکه خللی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت شهرستان عجب شیر ایجاد شود، رها سازی هدفمند آب سد قلعه‌چای برای کمک به احیای دریاچه ارومیه از هشتم فروردین ماه آغاز شده و ادامه دارد.

وی گفت: رویش درختان گز و انباشت رسوبات ریزدانه در منتهی‌الیه مسیر رودخانه قلعه چای در روستای شیشوان موجب شد تا بر اساس اولین مصوبه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان عجب‌شیر در سال ۱۴۰۵، دستور لایرووبی صادر شود.

فرماندار عجب شیر گفت: بر این مبنا محدوده ای به طول ۲ کیلومتر با ماشین آلات مدیریت بحران شهرستان لایروبی می شود.

سلطان پور ضمن بازدید از روند اجرای لایروبی مسیر فوق، در جریان مشکلات کشاورزان منطقه نیز قرار گرفت و اعلام کرد: با حضور کارشناس مربوطه در محل، تصمیمات لازم برای حل هر چه سریع تر این مشکلات اتخاذ می شود.

انتهای پیام/