به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید احمدی امروز سه شنبه در یک گفت و گوی رسانه ای با بیان اینکه اجرای این احکام در هماهنگی کامل با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی صورت گرفته و روند برخورد با متخلفان با جدیت ادامه دارد، افزود: برخوردهای قانونی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای بی‌رویه در اراضی دارای کاربری کشاورزی دارد و این اقدامات برای صیانت از امنیت غذایی و حفظ سرمایه‌های ملی ضروری است.

وی همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۴ بیش از ۵ هزارو ۴۲۰ مورد تغییر کاربری شناسایی شده و حدود ۱۴۶ هکتار از اراضی کشاورزی از خطر تخریب و خروج از چرخه تولید حفظ شده است.

وی این موفقیت را نتیجه توسعه ابزارهای هوشمند، افزایش نظارت میدانی و همکاری مؤثر مردم عنوان کرد.

احمدی تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی یک اولویت جدی است و با ادامه روند نظارت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نو، سرعت و دقت برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مدیریت امور اراضی همچنان با قاطعیت در مسیر حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی گام برمی‌دارد.

۲۸۶ عملیات توقیف ساخت‌وساز غیرمجاز در آذربایجان شرقی در تعطیلات نوروزی

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان آذربایجان شرقی هم از عملیات قاطعانه علیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات این استان خبر داد و اعلام کرد که در ایام تعطیلات نوروزی ، ۲۸۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی و عملیات اجرایی آن‌ها متوقف شده است.

سرهنگ یونس برنا، با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از منابع حیاتی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی صورت گرفته است با اشاره به روند نگران‌کننده افزایش تخلفات و تصرفات غیرقانونی در اراضی کشاورزی، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و نوین تأکید کرد و گفت: سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، پهپادهای نظارتی و سیستم‌های رصد الکترونیکی ابزارهایی کلیدی در شناسایی سریع، دقیق و به‌موقع تخلفات بوده و این فناوری‌ها با فراهم آوردن دیده‌بانی جامع و لحظه‌ای، امکان واکنش سریع و مؤثرتر را به یگان حفاظت می‌دهند و از ادامه‌ی روند تخریب جلوگیری می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت تقویت بنیه انسانی یگان، آموزش‌های مستمر نیروها و گسترش همکاری‌های قضایی و انتظامی، خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان شد.

وی حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات را وظیفه‌ای ملی و حیاتی برشمرد که نیازمند عزم همگانی و اقدامات هماهنگ در سطح استان است.

سرهنگ برنا ضمن تشریح ابعاد گسترده‌ی این حفاظت، خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی، صرفاً حفظ زمین نیست؛ بلکه صیانت از امنیت غذایی کشور و تضمین پایداری محیط زیست است. در این مسیر، هیچ مماشاتی با کسانی که این سرمایه‌های ملی را هدف تعرض قرار می‌دهند، پذیرفته نخواهد شد.

وی بر اهمیت حفظ کاربری‌های قانونی اراضی به عنوان ضامن اصلی محیط زیست پایدار و امنیت غذایی تأکید کرد و همکاری تنگاتنگ با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی را اولویت اصلی یگان حفاظت در تحقق این اهداف دانست.

سرهنگ برنا با بیان اینکه این رویکرد جامع، نشان از عزم جدی استان برای مقابله با پدیده شوم تغییر کاربری اراضی و حفظ ذخایر استراتژیک کشور دارد افزود: در کنار اقدامات عملیاتی و برخوردهای قهری، مقوله پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم نیازمند اجرای برنامه‌های جامع فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف جامعه است تا اهمیت و ارزش اراضی زراعی به عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی و پایداری زیست‌محیطی، درک شود.

وی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص پیامدهای مخرب تغییر کاربری، معرفی قوانین و مقررات مربوطه، و تشویق کشاورزان به بهره‌برداری بهینه و پایدار از زمین‌های خود، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش گرایش به ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایفا کند.

وی تاکید کرد: پیشگیری مؤثر مستلزم هم‌افزایی و همکاری فعال میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی است. تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، تسهیل فرآیندهای قانونی برای توسعه بخش کشاورزی، و همچنین رصد مستمر و هوشمندانه اراضی با استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

سرهنگ برنا اظهار کرد: ین رویکرد همه‌جانبه، از شناسایی زودهنگام موارد مشکوک تا برخورد قاطع با متخلفان، تصویری روشن از عزم جدی دولت و مسئولین برای حفظ این میراث گران‌بها ارائه می‌دهد و اطمینان می‌دهد که سرمایه‌های ملی در راستای توسعه پایدار و حفظ منافع عمومی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/