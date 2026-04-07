مدیرکل بنیاد شهید استان خبر داد:

شهادت 84 شهروند استان همدان در جنگ رمضان

شهادت 84 شهروند استان همدان در جنگ رمضان
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان به تعداد شهدای جنگ رمضان در استان اشاره کرده و گفت: در پی حملات متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، تاکنون 84 نفر در این استان به شهادت رسیده‌اند. در میان این شهدا نیروهای مسلح و مردم عادی حضور دارند.

به گزارش ایلنا، مجید صفدریان افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون و بر اثر حملات وحشیانه دشمنان به ایران، 84 نفر از شهروندان استان همدان به شهادت رسیده‌اند که از این تعداد 58 نفر نظامی و 4 نفر زن هستند. یک دانش‌آموز تویسرکانی نیز در این حملات جان خود را از دست داده است.

اخبار مرتبط
