آغاز توزیع تخم نوغان بین نوغانداران گلستان از ۲۰ فروردین

به گزارش ایلنا از گلستان ، رضا نظری گفت: در راستای توسعه صنعت نوغانداری استان ازبیست فروردین توزیع ۸۵۰۰ جعبه تخم نوغان بین نوغانداران استان در شهر‌های مینودشت، گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه، آزادشهر و رامیان آغاز می‌شود.

رضا نظری افزود: همچنین ۶۰ هزار اصله نهال توت اصلاح شده بین نوغانداران استان توزیع شده است. پارسال ۸ هزار جعبه تخم نوغان بین ۳ هزار و ۶۰۰ بهره بردار استان توزیع و ۳۰۰ تن پیله ابریشم تولید شد.

