آغاز توزیع تخم نوغان بین نوغانداران گلستان از ۲۰ فروردین

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان گفت: از بیست فروردین توزیع ۸۵۰۰ جعبه تخم نوغان بین نوغانداران استان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا از گلستان ، رضا نظری گفت:  در راستای توسعه صنعت نوغانداری استان ازبیست فروردین توزیع ۸۵۰۰ جعبه تخم نوغان بین نوغانداران استان در شهر‌های مینودشت، گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه، آزادشهر و رامیان آغاز می‌شود. 

رضا نظری افزود: همچنین ۶۰ هزار اصله نهال توت اصلاح شده بین نوغانداران استان توزیع شده است. پارسال ۸ هزار جعبه تخم نوغان بین ۳ هزار و ۶۰۰ بهره بردار استان توزیع و ۳۰۰ تن پیله ابریشم تولید شد.

