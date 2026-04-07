جمیله کریمی در گفت و گو با ایلنا افزود: نقدها به شیوه حکمرانی و مطالبات مردم، هرچند بسیار مهم و قابل توجه است، اما باید برای زمانی دیگر گذاشته شود و پس از پایان جنگ، اولویت مهم حاکمیت باید پرداختن به اصلاحات بنیادی در راستای تحقق خواست ملت باشد. با این حال، امروز باید اولویت اصلی را به دفاع از وطن در برابر تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی اختصاص داد.

کریمی در ادامه با اشاره به حملات انجام‌شده علیه زیرساخت‌ها و غیرنظامیان گفت: ترامپ وعده دروغین خود را با عنوان «کمک در راه است» با حمله به مدرسه میناب و شهادت بیش از ۱۷۵ دانش‌آموز معصوم و نیز بمباران کورکورانه مراکز درمانی، شرکت‌های دارویی، انستیتو پاستور، مراکز دانشگاهی و مناطق مسکونی به نمایش گذاشت؛ حملاتی که به جان باختن غیرنظامیان و حتی سرنشینان آمبولانس‌ها انجامید و زیرساخت‌های انرژی و اقتصادی کشور را هدف قرار داد. در واقع، در این حملات نمادهای اقتصادی و تاب‌آوری ملت ایران مورد هدف قرار گرفته است.

محکومیت تجاوز و نقش تاریخی ملت ایران

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس تأکید کرد: امروز هر ایرانی که دل در گرو وطن دارد و به سرنوشت ایران عزیز می‌اندیشد، باید با صدایی بلند این تجاوز جنایتکارانه را محکوم کند. تاریخ کشورها نشان داده است که بیگانگان در تجاوز به دیگر کشورها به دنبال منافع خود هستند و نه دستاوردی در جهت خوشبختی ملت‌ها.

وی با بیان اینکه محکومیت تجاوز بیگانه به میهن، به معنای مخالفت صریح با تخریب زیرساخت‌های کشور به‌عنوان سرمایه‌های ملیِ گذشته، حال و آینده فرزندان ایران است، تصریح کرد: همان‌گونه که مخالفت با کشتار شهروندان بی‌گناه و هرگونه تعرض به تمامیت ارضی کشور نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این موضع ملی به شمار می‌آید.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس، در ادامه اظهار داشت: اطمینان دارم آن دسته از هموطنان عزیزی که از وضع موجود و مشکلات اقتصادی ناراضی هستند، امروز که پیامدهای ظالمانه رنج جنگ را لمس می‌کنند، دیگر روایت‌های متناقض و دیوانه‌وار ترامپ و نتانیاهو در ذهن آنان جایگاهی ندارد و هوشمندانه مواضع خود را نه بر اساس این روایت‌های متناقض، بلکه بر پایه واقعیت عینی جنگ تنظیم می‌کنند؛ واقعیتی که منابع و زیرساخت‌های ملی، جان شهروندان و تمامیت ارضی کشورشان را هدف قرار داده است.

وی افزود: مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که بیگانه در پی خیر و صلاح آنان نیست و همین رویکرد هوشمندانه ملت ایران موجب شده است که امروز سرنوشت سیاسی ترامپ در داخل آمریکا و حتی در سطح جهان با چالش جدی روبه‌رو شود.

کریمی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل در پی آن بودند تا از دل‌نگرانی‌های داخلی جامعه ایران در راستای اهداف شوم خود، یعنی تجزیه ایران و غارت منابع ملی کشور، سوءاستفاده کنند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی تجاوز آمریکا به ایران را باید در چارچوب رقابت بیش از یک دهه‌ای این کشور با چین و تلاش برای مهار هژمونی چین در شرق آسیا تحلیل کرد؛ چرا که چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است و آمریکا برای کنترل این رقیب، سودای تسلط بر منابع نفتی ایران را در سر داشته است.

به گفته وی، حمله آمریکا به ونزوئلا نیز می‌تواند به‌عنوان نمونه و سندی در تأیید این ادعا مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس افزود: در سوی دیگر، نتانیاهو نیز بقای سیاسی خود را در ادامه جنگ جست‌وجو می‌کند و در عین حال در پی تحقق خیال‌های واهی خود برای تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به مواضع اخیر دونالد ترامپ گفت: امروز ترامپ در باتلاقی که با تحریک نتانیاهو، به‌عنوان یک جنایتکار جنگی، برای خود ایجاد کرده است گرفتار شده و با سخنان بی‌اساس و متناقض، هر لحظه از آرزوهای خود سخن می‌گوید؛ چنان‌که اخیراً ادعا کرده است که ایران را به «عصر حجر» بازخواهد گرداند.

کریمی تأکید کرد: این سخنان بیهوده درباره سرزمینی بیان می‌شود که دارای تمدنی چند هزار ساله است و نام آن با یک «پیوستار تمدنی» از فرهنگ، هنر، اندیشه و دستاوردهای انسانی گره خورده و در طول تاریخ زنده، ماندگار و پایدار باقی مانده است.

وی افزود: در روزگاری که حتی تصور نمی‌شد پس از هزاران سال کشوری به نام آمریکا بر نقشه جهان پدیدار شود، ایران به‌عنوان یکی از دو امپراتوری بزرگ جهان در چارچوب نظم و قانون دارای حکومت بوده و منشور حقوق بشر را در تاریخ ثبت کرده است؛ منشوری که امروز نسخه‌ای از آن بر در سازمان ملل متحد، که مقر آن در خاک آمریکا قرار دارد، نصب شده است.

نقش دیپلماسی و ضرورت اقدام بین‌المللی

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس، در ادامه تأکید کرد: ایران می‌تواند از فرصت‌های ایجادشده در عرصه دیپلماسی به‌نحو مطلوب استفاده کند.

وی افزود: بدین منظور ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور خود را درگیر حاشیه سازی تندروها نکند و با بهره‌گیری از ظرفیت شخصیت‌های برجسته ملی که در مجامع بین‌المللی مورد احترام هستند، در قالب «دیپلماسی عمومی» و از طریق تعامل با محافل بین‌المللی و حقوقی، آنان را به محکومیت قاطع این تجاوزات ترغیب کند. همچنین اطلاع‌رسانی فوری و گسترده درباره جنایات صورت‌گرفته علیه قربانیان این تجاوز به جوامع حقوقی بین‌المللی، شورای امنیت و افکار عمومی جهان امری حیاتی است.

کریمی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز باید در چارچوب یک برنامه منسجم، گفت‌وگوهای تلفنی خود با سران کشورها، به‌ویژه کشورهای اروپایی، منطقه و جهان اسلام را به‌صورت منظم و فراگیر ادامه دهد و ضمن تبیین ابعاد دفاعی ایران در برابر تجاوزات، جنایات علیه غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها، بر راهبرد کشور ایران مبنی بر زیست مسالمت‌آمیز با کشورها، به‌ویژه همسایگان، و توسعه همکاری‌های دوجانبه در فضایی عاری از جنگ تأکید کند.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع تضمین عدم حمله و غرامت جنگی گفت: اگر به آتش‌بس جنگ ۱۲ روزه بازگردیم، مشاهده می‌کنیم که آن آتش‌بس به‌دلیل آنکه در چارچوب یک قاعده حقوقی و با تضمین عدم تکرار حمله شکل نگرفته بود، پس از حدود هشت ماه بار دیگر شاهد تجاوز دیوانه‌وار به کشورمان بودیم. بنابراین تأکید ایران بر اخذ تضمین برای جلوگیری از آغاز مجدد حمله کاملاً بجا، ضروری و قابل دفاع است و باید به‌عنوان یکی از شروط مهم در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد و آمریکا را به پرداخت غرامت محکوم کند.

تجاوز آمریکا بدون هیچ دلیل حقوقی علیه کشور صورت گرفته است

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: در موضوع غرامت جنگی نیز ایران می‌تواند با بهره‌گیری از یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه در مراجع حقوقی بین‌المللی، به‌دلیل آنکه تجاوز آمریکا بدون هیچ دلیل حقوقی علیه کشورمان صورت گرفته است، این کشور را به پرداخت غرامت محکوم کند. این موضوع نیز می‌تواند همزمان به‌عنوان یکی از شروط در روند مذاکرات مطرح شود.

کریمی تصریح کرد: از این رو، طرح مطالبه غرامت جنگی نه‌تنها از نظر حقوقی و منطقی کاملاً موجه است، بلکه در جوامع بین‌المللی نیز قابل دفاع و پذیرفته‌شده محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر نقش اراده ملی در عبور از بحران‌ها گفت: نباید فراموش کنیم که تاریخ زرین ایران گواه آن است که این سرزمین در بحران‌های بزرگ، از تجاوز بیگانگان گرفته تا بلای طبیعی، همواره با همت، اراده و توان ملت رشید خود بر سختی‌ها فائق آمده و نام ایران را در بلندای تاریخ جاودانه ساخته است.

کریمی خاطرنشان کرد: امروز نیز ملت بزرگ ایران بار دیگر دست در دست یکدیگر حماسه ایستادگی در دفاع از وطن را تکرار کرده‌اند. در کنار این همبستگی ملی، نیروهای نظامی کشور نیز در مدت یک ماهی که از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی می‌گذرد، عملکردی قابل توجه و قابل تحسین از خود نشان داده‌اند.

وی افزود: همین رشادت‌ها و دفاع شجاعانه نیروهای مسلح و ایستادگی مردم فهیم کشورمان باعث شده است تصورات اولیه آمریکا و اسرائیل از ورود به این جنگ تحقق پیدا نکند.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس، با اشاره به رفتارهای اخیر دونالد ترامپ گفت: ترامپ اساساً فردی غیرمتعارف است و در این تجاوز آن‌چنان بی‌پروا حقوق بین‌الملل و قواعد بنیادین نظم جهانی را لگدمال کرد که حتی برخی متحدان آمریکا از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا و ... نیز به غیرقانونی بودن این تجاوز آمریکایی ـ اسرائیلی اذعان کردند و با او همراهی نکردند. همچنین کشورهایی مانند اسپانیا، برزیل و اندونزی و... مواضع صریح‌تری علیه این تجاوز غیرقانونی اتخاذ کردند.

وی افزود: هرچند این محکومیت‌ها می‌توانست در چارچوب نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده و نقش بازدارنده ایفا کند، اما متأسفانه اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته استقلال لازم در حوزه اقتصادی برای خود تعریف کند و همین موضوع موجب شده در چنین مواقعی نتواند اقدام بازدارنده مؤثری انجام دهد.

استفاده آمریکا از کشورهای منطقه به‌عنوان سپر اسرائیل

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار داشت: آمریکا در این جنگ از کشورهای منطقه به‌عنوان سپر اسرائیل استفاده کرده و به این ترتیب نه‌تنها منطقه را به آشوب کشانده بلکه این کشورها را نیز عملاً تحقیر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت تاریخی نشان داده است که امنیت کشورها خریدنی نیست و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با توجه به آسیب‌هایی که در این جنگ متحمل شدند، باید این واقعیت را هرچند دیرهنگام درک کنند که پایگاه‌های نظامی آمریکا نه‌تنها عامل تأمین امنیت آنها نیست بلکه همزمان ناامنی و تخریب اقتصادی را نیز برایشان به همراه داشته است.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس با یادآوری دیدگاه پیشین خود درباره امنیت منطقه گفت: در جنگ ۱۲‌ روزه نیز اشاره کردم که کشورهای منطقه این توانایی را دارند که به‌صورت مستقل یک کنوانسیون امنیتی منطقه‌ای تشکیل دهند تا رقابت میان قدرت‌های اقتصادی جهانی به عاملی برای تجاوز و ناامنی در منطقه تبدیل نشود؛ در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی نیز دیگر نمی‌تواند جایگاهی در معادلات ناامنی منطقه داشته باشد.

وی درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی مستقر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تصریح کرد: این کشورها خود به‌خوبی می‌دانند که براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴، استفاده از قلمرو، حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی آمریکا و سایر دولت‌های غربی مستقر در خاک آنها برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه، طبق حقوق بین‌الملل مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

کریمی تأکید کرد: متأسفانه در تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، برخی از این کشورها از یک خط قرمز مهم عبور کردند و اجازه دادند از قلمرو و امکانات نظامی مستقر در خاک آنها برای حمله به یک کشور همسایه استفاده شود؛ اقدامی که از نظر حقوق بین الملل پیامدهای جدی حقوقی برای این کشور به همراه دارد.

برخی کشورهای منطقه از خط قرمز حقوقی عبور کرده‌اند

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس، در ادامه اظهار داشت: در تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، برخی از کشورهای منطقه از یک خط قرمز حقوقی عبور کرده‌اند و دیگر نمی‌توانند در این جنگ بی‌طرف تلقی شوند. این کشورها علاوه بر آنکه به همسایه خود خیانت کردند، با همراهی و حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد تلاطم برای امنیت و اقتصاد منطقه و جهان نیز سهیم شدند و در عین حال موجب شدند کشور و ملت خود نیز در معرض آسیب و ناامنی قرار گیرند.

وی افزود: به‌طور طبیعی این کشورها در جریان این جنگ متوجه شدند که از سوی آمریکا به سپری برای اسرائیل تبدیل شده‌اند و این احتمال وجود دارد که در پایان جنگ، رویکرد آنها نسبت به میزان اعتماد به آمریکا دچار تغییر شود.

سکوت سازمان‌های حقوق بشری و شورای امنیت سازمان ملل

کریمی در ادامه با انتقاد از بی‌عملی نهادهای بین‌المللی گفت: در خصوص بی‌عملی سازمان‌های حقوق بشری و شورای امنیت سازمان ملل این پرسش مطرح است که اگر این نهادها تحت سلطه آمریکا و لابی‌های قدرت و ثروت نیستند، چرا به‌جای سکوت در برابر استفاده از حریم هوایی و زمینی کشورهای همسایه علیه ایران، مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل این اقدام را محکوم نمی‌کنند و همزمان در برابر کشتار غیرنظامیان و بمباران بیمارستان‌ها، زیرساخت‌ها، آثار فرهنگی و تاریخی و مدارس، به‌جای لفاظی، تصمیمی عملی و بازدارنده اتخاذ نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: بدون تردید چنین اقدامی می‌توانست مانع شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و نیز مانع زیاده‌خواهی‌های ترامپ و نتانیاهو شود.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس با اشاره به ابعاد راهبردی بازدارندگی تصریح کرد: توان دفاعی کشور، در کنار انسجام ملی و دیپلماسی فعال و ابتکارمحور، ستون فقرات بازدارندگی را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در این شرایط، علاوه بر نبرد شجاعانه مدافعان نبرد در میدان ، تسلط ایران بر تنگه هرمز، جبهه جدیدی با عنوان «جبهه اقتصادی» در این جنگ گشوده شده است؛ جبهه‌ای که نه‌تنها نفت و انرژی بلکه اقتصاد جهانی را نیز در یک بن‌بست تاریخی قرار داده است. از آنجا که عامل شکل‌گیری این جنگ اقتصادی، تجاوز بی‌دلیل آمریکا به ایران بوده، فشارهای جهانی و همچنین فشارهای داخلی بر ترامپ به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین مسئله معادلات جنگ را به سود ایران تغییر داده است.

دیپلماسی، افق پایان جنگ است

کریمی ادامه داد: با توجه به این شرایط و حضور مستمر مردم در صحنه و حمایت خیابانی آنان از رزمندگان، اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایران از این فرصت بهره ببرد، راهبرد خروج از جنگ را تنظیم کند و ابتکار عمل برای پایان دادن به جنگ را در دست بگیرد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش دیپلماسی در پایان جنگ‌ها گفت: دیپلماسی، افق پایان جنگ است. تاریخ نشان می‌دهد که پایان جنگ‌ها همزمان با میدان نبرد، در عرصه دیپلماسی رقم می‌خورد. خروج هوشمندانه از جنگ نیازمند دیپلماسی فعال، هوشمندانه و ابتکارمحور در سطح بین‌المللی است؛ دیپلماسی‌ای که بتواند با طرحی مدبرانه نقش بازدارندگی را ایفا کند.

کریمی خاطرنشان کرد: به‌ویژه در شرایطی که ایران هم در میدان نبرد، هم در تسلط بر تنگه هرمز و هم در عرصه سیاسی دست برتر را دارد، می‌تواند از فرصت ایجاد شده برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های دیپلماسی در جهت پایان دادن به جنگ استفاده کند.

