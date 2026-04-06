انسداد و محدودیت تردد در 4 محور مواصلاتی درون و بین استانی سمنان

به گزارش ایلنا، کمال طاهریان به انسداد 2 محور مواصلاتی درون استانی در شمال دامغان اشاره داشته و در این خصوص افزود: در پی بارش سنگین برف و کولاک در مناطق شمالی و کوهستانی شهرستان دامغان، محورهای دیباج - گلوگاه و چشمه‌علی - فولادمحله مسدود شد.

وی به محدودیت شرایط تردد در یکی از محورهای مواصلاتی استان سمنان اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: همچنین با توجه به بارش برف و کولاک در محور شاهرود - آزادشهر محدوده گردنه خوش‌ییلاق، تردد در این محور مواصلاتی با فقط زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

