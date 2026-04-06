به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین در ششصد و سومین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس بر اهمیت رسیدگی دقیق و سریع به چالش‌های واحدهای تولیدی تأکید کرد و نقش هماهنگی بین دستگاه‌ها را در کاهش مشکلات بخش تولید کلیدی دانست.

وی با اشاره به نقش کلیدی کارگروه تسهیل در توسعه فعالیت های اقتصادی و رشد تولید افزود: اجرای مصوبات این کارگروه باید به‌طور مستمر رصد شود تا هیچ واحد تولیدی در مسیر فعالیت دچار وقفه نشود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در این نشست ضمن اشاره به شعار ابلاغی سال و رویکرد اقتصاد مقاومتی، بر لزوم حمایت مؤثر از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، تسریع فرآیندهدهای اداری، و پیگیری مداوم مصوبات کارگروه برای تقویت توان تولید استان تأکید کرد.

کریم مجرب تصریح کرد: احصای مشکلات واقعی بنگاه‌ها و ارائه راه‌حل‌های اجرایی، محور اصلی برنامه‌های این اداره کل در سال جاری است و حمایت از تولید، اولویت اصلی ما محسوب می‌شود.

در این جلسه که با هدف حمایت از بخش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، ضمن تعیین تکلیف دو واحد معدنی، پرونده چندین بنگاه اقتصادی و تولیدی دیگر نیز بررسی و راهکارهای اجرایی برای تسهیل روند تولید اتخاذ شد.

محورهای اصلی این جلسه شامل اخذ تسهیلات، موضوعات تامین اجتماعی، رفع تعهدات ارزی و تعیین تکلیف دو بنگاه فعال در حوزه معدن سنگ و بررسی مسائل و مشکلات تعداد قابل توجهی از واحدهای اقتصادی و تولیدی مطرح شده در جلسات کمیته تخصصی ذیل کارگروه و ارائه گزارش بنگاههای اقتصادی آسیب دیده در جنگ رمضان و سیل اخیر درشهرستانها تمهیدات لازم دراین خصوص بود. در پایان، با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تصمیمات عملیاتی و اجرایی لازم برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند تولید اتخاذ شد.

این کارگروه با هدف ایجاد همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی، تسهیل امور واحدهای اقتصادی و رفع موانع حوزه تولید، جلسات خود را به‌صورت مستمر ادامه خواهد داد.