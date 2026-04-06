معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
اهمیت رسیدگی دقیق و سریع به چالشهای واحدهای تولیدی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به نقش تولید در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشورمان، خواستار هماهنگی دستگاههای اجرایی استان برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان شد.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین در ششصد و سومین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس بر اهمیت رسیدگی دقیق و سریع به چالشهای واحدهای تولیدی تأکید کرد و نقش هماهنگی بین دستگاهها را در کاهش مشکلات بخش تولید کلیدی دانست.
وی با اشاره به نقش کلیدی کارگروه تسهیل در توسعه فعالیت های اقتصادی و رشد تولید افزود: اجرای مصوبات این کارگروه باید بهطور مستمر رصد شود تا هیچ واحد تولیدی در مسیر فعالیت دچار وقفه نشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در این نشست ضمن اشاره به شعار ابلاغی سال و رویکرد اقتصاد مقاومتی، بر لزوم حمایت مؤثر از بنگاههای اقتصادی و تولیدی، تسریع فرآیندهدهای اداری، و پیگیری مداوم مصوبات کارگروه برای تقویت توان تولید استان تأکید کرد.
کریم مجرب تصریح کرد: احصای مشکلات واقعی بنگاهها و ارائه راهحلهای اجرایی، محور اصلی برنامههای این اداره کل در سال جاری است و حمایت از تولید، اولویت اصلی ما محسوب میشود.
در این جلسه که با هدف حمایت از بخش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، ضمن تعیین تکلیف دو واحد معدنی، پرونده چندین بنگاه اقتصادی و تولیدی دیگر نیز بررسی و راهکارهای اجرایی برای تسهیل روند تولید اتخاذ شد.
محورهای اصلی این جلسه شامل اخذ تسهیلات، موضوعات تامین اجتماعی، رفع تعهدات ارزی و تعیین تکلیف دو بنگاه فعال در حوزه معدن سنگ و بررسی مسائل و مشکلات تعداد قابل توجهی از واحدهای اقتصادی و تولیدی مطرح شده در جلسات کمیته تخصصی ذیل کارگروه و ارائه گزارش بنگاههای اقتصادی آسیب دیده در جنگ رمضان و سیل اخیر درشهرستانها تمهیدات لازم دراین خصوص بود. در پایان، با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، تصمیمات عملیاتی و اجرایی لازم برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند تولید اتخاذ شد.
این کارگروه با هدف ایجاد همگرایی بین دستگاههای اجرایی، تسهیل امور واحدهای اقتصادی و رفع موانع حوزه تولید، جلسات خود را بهصورت مستمر ادامه خواهد داد.