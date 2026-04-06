کشف و امحای بیش از ۳ تن فرآورده‌های خام دامی غیرقابل مصرف در گیلان

کشف و امحای بیش از ۳ تن فرآورده‌های خام دامی غیرقابل مصرف در گیلان
مدیرکل دامپزشکی گیلان از کشف بیش از ۳ تن فرآورده‌ی خام دامی غیرقابل مصرف در بازرسی از ۹ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی، ماه رمضان پارسال و ایام نوروز در استان خبر داد

به گزارش ایلنا از رشت، هادی بابایی گفت: با اتمام طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تولید، توزیع و فروش انواع فرآورده‌های خام دامی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵، بازرسان بهداشتی اداره کل دامپزشکی گیلان ۳ هزار و ۷۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی و ناسالم غیرقابل مصرف را در بازرسی از ۹ هزار و ۴۸۰ واحد صنفی کشف و امحاء کردند.

وی از معرفی صاحبان متخلف ۳۹ واحد صنفی به مراجع قضایی در این مدت خبر داد و افزود: ۶۳ نفر دکتر دامپزشک، بازرس بهداشتی گوشت و ناظر شرعی در قالب ۳۴ گروه ثابت و سیار برای اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تولید، فرآوری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در ایام تعطیل و غیرتعطیل، از ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ در استان انجام وظیفه کردند.

مدیرکل دامپزشکی گیلان همچنین از نظارت بهداشتی بر ذبح و کشتار ۳۸ هزار و ۱۶۲ رأس دام سبک و سنگین از سوی کارشناسان دامپزشکی و دامپزشکان مستقر در کشتارگاه‌های صنعتی دام استان در این بازه زمانی خبر داد و گفت: با نظارت بهداشتی دامپزشکی در این مدت ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۴۴۱ کیلوگرم گوشت قرمز و ۱۳ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۵۸۸ قطعه طیور کشتار و ۲۵ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۱۹۴ کیلوگرم گوشت مرغ از اواخر بهمن پارسال تا ۱۵ فرورودین استحصال شد.

دکتر بابایی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی از قبیل گوشت و مرغ، به برچسب مشخصات (تاریخ تولید و انقضاء) و مهر دامپزشکی دقت و هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی را از طریق سامانه گویای ۱۵۱۲ به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها اطلاع رسانی کنند.

