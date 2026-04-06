احسان خواجه‌رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یزد، از آغاز تحویل مرحله‌ای خانه‌های کارگری از اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: ۶۰۰ واحد مسکونی کارگری در چهار فاز و به‌صورت مسکن تدریجی، بر اساس مصوبات شورای مسکن استان و مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی با تشریح جزئیات اجرای طرح مسکن کارگری در استان یزد افزود: ساخت واحدهای مسکونی موضوع این تفاهم‌نامه‌ها بر عهده صنایع بزرگ است و این صنایع با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، اقدام به احداث واحدها خواهند کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد تصریح کرد: کارگران در فرایند پرداخت وجه یا سایر مراحل اجرایی دخالت مستقیم ندارند و اجرای پروژه طبق مفاد تفاهم‌نامه و در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده بر عهده صنایع خواهد بود.

خواجه‌رضایی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۶۰۰ واحد کارگری در چهار فاز و هر فاز ۱۵۰ واحد، به‌صورت مسکن تدریجی شامل اجرای اسکلت و تیغه‌چینی، از اردیبهشت‌ماه امسال و با حداکثر فاصله دو ماهه، متناسب با آورده متقاضیان تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: واحد آماده تحویل پس از بررسی و تصویب در نشست شورای مسکن استان، به متقاضیان واگذار خواهد شد و تورم سال ۱۴۰۵ در این بخش نقشی نخواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد همچنین درباره ۴۵۰ واحد باقی‌مانده گفت: قیمت این واحدها بر اساس زمان انجام کار پروژه محاسبه می‌شود و با توجه به اینکه بخش زیادی از آن‌ها در مرحله تیغه‌چینی قرار دارد و اسکلت آن‌ها نیز سال گذشته اجرا شده، تورم ۱۴۰۵ در قیمت اسکلت لحاظ نمی‌شود. وی افزود: برای مراحل باقیمانده نیز تورم اثرگذاری چندانی نخواهد داشت و وقفه‌ای در روند اجرای پروژه ایجاد نشده است.

خواجه‌رضایی در پایان تأکید کرد: این پروژه با سرعت در حال اجراست و عملیات ساخت طبق برنامه ادامه دارد.

