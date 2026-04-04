اصناف آذربایجان شرقی در طرح نوروزی بیش از ۶۷ میلیارد ریال جریمه شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی گفت: در اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، اصناف و واحدهای خدماتی و تجاری متخلف استان بیش از ۶۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال جریمه شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، با بیان اینکه این طرح از ۲۵ بهمن تا ۱۵ فروردین همزمان با سراسر کشور در این استان اجرا شد، افزود: در جریان بازرسی گشت های مشترک بازرسی از بازار و واحدها و مراکز تولیدی و خدماتی استان، ۸۰۶ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در این طرح ۸۳۰ گشت مشترک چهار هزار و ۵۲۲ مورد بازرسی از بازار و واحدهای صنفی و خدماتی استان انجام دادند، اظهار کرد: در اجرای این طرح برای ۹۲۷ واحد دارای تخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه در جریان بازرسی های انجام شده سه هزار و ۵۲۹ واحد صنفی و تولیدی نیز بدون تخلف بودند، گفت: این طرح در ۲ مرحله اجرا شد.
وی یادآور شد: در این طرح علاوه بر حضور گشتهای مشترک نظارتی در سطح بازار و مراکز تولید و توزیع و عرضه کالاهای اساسی و پوشاک و کفش، محل هایی برای استقرار شعب سیار در محلهای پرتردد و برخی پاساژها و ترمینالها برای دریافت شکایات مردمی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی گفت: در این طرح اصناف و کسبه و کارگاه ها و کارخانجات تولیدی، بنکدارها و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی و داروخانه ها و صنوف مرتبط با مسافران نوروزی شامل هتل ها و رستوران ها و مراکز فروش بلیط و ترمینال ها از سوی گشت های مشترک بازرسی مورد رصد و پایش قرار گرفتند.
حضرتی، با بیان اینکه مردم میتوانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمتها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اعلام کنند، ادامه داد: در اجرای این طرح بارفروشی ها، فروشگاه های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان بازرسی شدند.