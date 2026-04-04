افزایش ۱۳.۸ درصدی بارش در حوضه آبریز ارومیه/ کاهش ۴.۱ درصدی در حوضه ارس

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدعلی حسن‌پوراقدم روز شنبه در یک گفت و گوی رسانه ای افزود: تا نیمه اول فروردین سال آبی جاری ۱۴۰۴–۱۴۰۵، متوسط بارش استان با ۲۱۶.۱ میلی‌متر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۲ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: این میزان بارش، علاوه بر تقویت جریان‌های سطحی و افزایش روان‌آب‌ها، نقش مهمی در تغذیه آبخوان‌ها و بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی داشته و می‌تواند در تأمین نیازهای مختلف از جمله کشاورزی و محیط‌زیست مؤثر باشد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌ شرقی با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های بارش‌سنجی اعلام کرد: ایستگاه مراغه با ثبت ۳۱۲.۶ میلی‌متر بیشترین و ایستگاه جلفا با ۸۰.۵ میلی‌متر کمترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داده‌اند.

حسن‌پور اقدم خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط بارشی سال جاری نسبت به گذشته مطلوب‌تر است، اما تداوم این روند و بهره‌برداری مؤثر از این فرصت، مستلزم مدیریت مصرف، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی تمامی بهره‌برداران در حفظ و صیانت از منابع آب خواهد بود.

انتهای پیام/