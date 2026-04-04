افزایش ۱۳.۸ درصدی بارش در حوضه آبریز ارومیه/ کاهش ۴.۱ درصدی در حوضه ارس

مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه‌ای آذربایحان‌ شرقی با اشاره به وضعیت بارش در حوضه های آبریز استان از ابتدای مهر پارسال تا ۱۵ فروردین جاری اعلام کرد: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش ۱۳.۸ درصدی بارش نسبت به بلندمدت ثبت شده است، در حالی‌که در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ کاهش ۹.۴ درصدی و در حوضه آبریز ارس کاهش ۴.۱ درصدی نسبت به شرایط نرمال مشاهده می‌شود

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدعلی حسن‌پوراقدم روز شنبه در یک گفت و گوی رسانه ای افزود: تا نیمه اول فروردین سال آبی جاری ۱۴۰۴–۱۴۰۵، متوسط بارش استان با ۲۱۶.۱ میلی‌متر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۲ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: این میزان بارش، علاوه بر تقویت جریان‌های سطحی و افزایش روان‌آب‌ها، نقش مهمی در تغذیه آبخوان‌ها و بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی داشته و می‌تواند در تأمین نیازهای مختلف از جمله کشاورزی و محیط‌زیست مؤثر باشد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌ شرقی با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های بارش‌سنجی اعلام کرد: ایستگاه مراغه با ثبت ۳۱۲.۶ میلی‌متر بیشترین و ایستگاه جلفا با ۸۰.۵ میلی‌متر کمترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داده‌اند.

حسن‌پور اقدم خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط بارشی سال جاری نسبت به گذشته مطلوب‌تر است، اما تداوم این روند و بهره‌برداری مؤثر از این فرصت، مستلزم مدیریت مصرف، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی تمامی بهره‌برداران در حفظ و صیانت از منابع آب خواهد بود.

