خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسیب‌دیدگی 4576 خودور در تهران بر اثر جنگ
کد خبر : 1769303
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، 4576 خودرو در مناطق 22 گانه تهران آسیب‌ دیده است. از این تعداد تاکنون 2297 خودرو توسط بیمه بازدید شده و روند ارزیابی و پرداخت خسارت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، شاهین مظفری افزود: در مجموع 4239 خودرو به‌ همراه 247 موتورسیکلت در سطح مناطق 22 گانه پایتخت شناسایی و ثبت شده که جمعاً 4576 وسیله نقلیه را شامل می‌شود. تاکنون حدود 1100 خودروی قابل حرکت مورد بازدید قرار گرفته و در مجموع نیز 2972 خودرو توسط کارشناسان بیمه بررسی شده‌اند.

وی توضیحاتی را در خصوص روند رسیدگی به خسارات خودروها ارائه کرده و ادامه داد: شهروندانی که خودروهای آنها آسیب دیده است، می‌توانند به پایگاه‌های مدیریت بحران در مناطق محل سکونت خود مراجعه کنند. پس از دریافت تأییدیه از پایگاه مدیریت بحران و کلانتری محل، فرم‌های مربوطه به سازمان ارسال می‌شود.

معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به چگونگی روند رسیدگی به خسارت خودروها اشاره کرده و اظهار داشت: پس از دسته‌بندی اطلاعات در سازمان، پرونده‌ها به بیمه ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، برای خودروهای قابل حمل، مالکان جهت مراجعه فراخوان می‌شوند.

مظفری تصریح کرد: برای خودروهایی که امکان جابه‌جایی ندارند، زمان‌بندی مشخصی با هماهنگی مدیریت بحران تعیین می‌شود تا کارشناسان بیمه در محل حضور یافته و فرآیند ارزیابی‌ها را انجام دهند. پس از تکمیل مراحل کارشناسی و تأمین منابع مالی از سوی دولت، خسارات مربوطه به مالکان پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار