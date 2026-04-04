آسیبدیدگی 4576 خودور در تهران بر اثر جنگ
معاون آموزش و مشارکتهای اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، 4576 خودرو در مناطق 22 گانه تهران آسیب دیده است. از این تعداد تاکنون 2297 خودرو توسط بیمه بازدید شده و روند ارزیابی و پرداخت خسارت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، شاهین مظفری افزود: در مجموع 4239 خودرو به همراه 247 موتورسیکلت در سطح مناطق 22 گانه پایتخت شناسایی و ثبت شده که جمعاً 4576 وسیله نقلیه را شامل میشود. تاکنون حدود 1100 خودروی قابل حرکت مورد بازدید قرار گرفته و در مجموع نیز 2972 خودرو توسط کارشناسان بیمه بررسی شدهاند.
وی توضیحاتی را در خصوص روند رسیدگی به خسارات خودروها ارائه کرده و ادامه داد: شهروندانی که خودروهای آنها آسیب دیده است، میتوانند به پایگاههای مدیریت بحران در مناطق محل سکونت خود مراجعه کنند. پس از دریافت تأییدیه از پایگاه مدیریت بحران و کلانتری محل، فرمهای مربوطه به سازمان ارسال میشود.
معاون آموزش و مشارکتهای اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به چگونگی روند رسیدگی به خسارت خودروها اشاره کرده و اظهار داشت: پس از دستهبندی اطلاعات در سازمان، پروندهها به بیمه ارجاع داده میشود. در این مرحله، برای خودروهای قابل حمل، مالکان جهت مراجعه فراخوان میشوند.
مظفری تصریح کرد: برای خودروهایی که امکان جابهجایی ندارند، زمانبندی مشخصی با هماهنگی مدیریت بحران تعیین میشود تا کارشناسان بیمه در محل حضور یافته و فرآیند ارزیابیها را انجام دهند. پس از تکمیل مراحل کارشناسی و تأمین منابع مالی از سوی دولت، خسارات مربوطه به مالکان پرداخت خواهد شد.