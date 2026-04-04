خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولد ۱۱۴ نوزاد در مراغه

کد خبر : 1769261
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۱۱۴ نوزاد در مراکز درمانی و بیمارستانی این شهرستان و در شرایط جنگی متولد شده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میرموسی میری‌ نژاد روز شنبه در بازدید از درمانگاه‌های تخصصی زنان و بارداری، بخش زایمان، مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) و اتاق عمل یکی از بیمارستان های مراغه، افزود: ثبت این تعداد تولد در ابتدای سال جاری، در کنار استمرار ارائه خدمات تخصصی، نشان‌ دهنده پویایی و آمادگی مراکز درمانی در پاسخگویی به نیازهای این حوزه است.

وی برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر و دایمی و تلاش برای ارتقای کیفی خدمات را جزو محورهای کاری دانشکده علوم پزشکی مراغه برشمرد و گفت: این مرکز درمانی به‌ عنوان یکی از مراکز فعال در ارائه خدمات عمومی و تخصصی، به‌ ویژه در حوزه مراقبت از مادران باردار و نوزادان نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای درمانی و مراقبتی شهرستان ایفا می‌ کند.

میری نژاد با تأکید بر اهمیت راهبردی حوزه مادر و نوزاد در نظام سلامت، اظهار کرد: خدمات ارائه‌ شده در این حوزه، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت نسل آینده از اهمیت خاصی برخوردار است و ارتقای کیفیت این خدمات باید به‌ عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت دنبال شود.

وی هماهنگی میان بخش‌های مختلف درمانی برای ارایه خدمات باکیفیت به مردم را ضروری دانست و ادامه داد: ارائه خدمات مطلوب در حوزه مادر و نوزاد نیازمند هماهنگی مؤثر میان واحدهای مختلف، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و توجه ویژه به کیفیت مراقبت‌ها در تمامی مراحل درمان است.

میری نژاد از تلاش های کادر درمان و کارکنان بخش مار و نوزاد مراکز درمانی مراغه در خدمت رسانی به مردم شریف منطقه در شرایط جنگی تقدیر کرد و گفت: خدمت رسانی مطلوب به شهروندان از اولویت های اصلی مجموعه نظام سلامت شهرستان بوده است و در این راستا از تلاش های جمعی همکاران تقدیر و تشکر می نمایم.

وی ضرورت تقویت خدمات تخصصی در حوزه زنان و زایمان، بهبود فرآیندهای مراقبتی، ارتقای کیفیت خدمات در بخش‌های حساس و افزایش سطح آمادگی مراکز درمانی به منظور اراهی خدمات بهتر را مورد تأکید قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار