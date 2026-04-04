تولد ۱۱۴ نوزاد در مراغه
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۱۱۴ نوزاد در مراکز درمانی و بیمارستانی این شهرستان و در شرایط جنگی متولد شده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میرموسی میری نژاد روز شنبه در بازدید از درمانگاههای تخصصی زنان و بارداری، بخش زایمان، مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) و اتاق عمل یکی از بیمارستان های مراغه، افزود: ثبت این تعداد تولد در ابتدای سال جاری، در کنار استمرار ارائه خدمات تخصصی، نشان دهنده پویایی و آمادگی مراکز درمانی در پاسخگویی به نیازهای این حوزه است.
وی برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر و دایمی و تلاش برای ارتقای کیفی خدمات را جزو محورهای کاری دانشکده علوم پزشکی مراغه برشمرد و گفت: این مرکز درمانی به عنوان یکی از مراکز فعال در ارائه خدمات عمومی و تخصصی، به ویژه در حوزه مراقبت از مادران باردار و نوزادان نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای درمانی و مراقبتی شهرستان ایفا می کند.
میری نژاد با تأکید بر اهمیت راهبردی حوزه مادر و نوزاد در نظام سلامت، اظهار کرد: خدمات ارائه شده در این حوزه، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت نسل آینده از اهمیت خاصی برخوردار است و ارتقای کیفیت این خدمات باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی نظام سلامت دنبال شود.
وی هماهنگی میان بخشهای مختلف درمانی برای ارایه خدمات باکیفیت به مردم را ضروری دانست و ادامه داد: ارائه خدمات مطلوب در حوزه مادر و نوزاد نیازمند هماهنگی مؤثر میان واحدهای مختلف، بهرهگیری بهینه از ظرفیتها و توجه ویژه به کیفیت مراقبتها در تمامی مراحل درمان است.
میری نژاد از تلاش های کادر درمان و کارکنان بخش مار و نوزاد مراکز درمانی مراغه در خدمت رسانی به مردم شریف منطقه در شرایط جنگی تقدیر کرد و گفت: خدمت رسانی مطلوب به شهروندان از اولویت های اصلی مجموعه نظام سلامت شهرستان بوده است و در این راستا از تلاش های جمعی همکاران تقدیر و تشکر می نمایم.
وی ضرورت تقویت خدمات تخصصی در حوزه زنان و زایمان، بهبود فرآیندهای مراقبتی، ارتقای کیفیت خدمات در بخشهای حساس و افزایش سطح آمادگی مراکز درمانی به منظور اراهی خدمات بهتر را مورد تأکید قرار داد.