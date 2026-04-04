به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در جمع صنعتگران آسیب‌دیده از جنگ در استان مرکزی، افزود: در بازدیدهاییی که از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده انجام شد، ارزیابی به خوبی از واحدهای خسارت‌دیده انجام شده است. اما باید تمامی تلاش‌های نهادهای مسئول در جهت بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار گرفته شود.

وی به چالش‌های پیش رو در این حوزه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: طبیعی است که در ادامه راه، مشکلات تدریجی خود را نشان می‌دهند. از جمله بیمه بیکاری کارگرانی که امروز سر کار می‌آیند و مسائل دیگری که شاید هنوز به آنها فکر نکرده‌ایم، اما باید برای پاسخ به فداکاری صنعتگران و تولیدگران چاره‌اندیشی کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی از اقدامات اولیه صورت گرفته در صنایع آسیب‌دیده از جنگ قدردانی کرده و اظهار داشت: نسبت به خطرپذیری برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان هشدار داده می‌شود. چند واحد تولیدی و صنعتی در معرض خطر هستند و پیشنهاد می‌شود برای این صنایع اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

جمالیان به درک بالای صنعتگران از شرایط جنگی کشور اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: صبر و حوصله تولیدکنندگان و صنعتگران استان مرکزی واقعاً قابل تقدیر است، اما باید برای تسریع در حل مشکلات آنها برنامه‌های مدون تدوین شود. در این راستا ضروری است برنامه‌ریزی دقیق و جامعی برای پیشبرد امور تدوین شود.

وی بیان داشت: این روزها نیاز است ارتباط بیشتری با تولیدکنندگان و صنعتگران استان مرکزی ایجاد شود تا بتوان آسیب‌های ناشی از جنگ را هر چه سریعتر ساماندهی کرد. در این راستا اگر امکان دارد یک نماینده مشخص معرفی شود تا صنایع بدانند برای تمامی امور مربوط به جنگ و تخریب صنایع با فرد خاصی در ارتباط باشند.

