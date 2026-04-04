معاون اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

وزش باد شدید مهمان امروز و فردای استان مرکزی / سامانه بارشی از دوشنبه وارد استان می‌شود

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: مطابق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی وضع هوا، از امروز شنبه 15 فروردین ماه تا روز دوشنبه 17 فروردین ماه آسمان استان عمدتاً کمی تا قسمتی ابری یا نیمه‌ابری خواهد بود.

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به زمان وقوع وزش باد اشاره داشته و افزود: در بازه زمانی امروز شنبه 15 فروردین ماه و فردا یکشنبه 16 فروردین ماه به دلیل جابجایی توده‌های هوا، سرعت وزش باد در استان مرکزی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به هشدار سطح زرد شماره 4 اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی که روز گذشته به دلیل مخاطرات ناشی از افزایش سرعت وزش باد صادر شده است، از شهروندان تقاضا می‌شود احتیاط‌های لازم را در این راستا به عمل آورند.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی به کاهش نسبی دمای هوا در هفته جاری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری، روند کاهش نسبی دمای هوا در این استان مورد انتظار است.

مرادی تصریح کرد: از بعدازظهر روز دوشنبه 17 فروردین ماه با ورود سامانه بارشی، افزایش ابر و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 18 و 19 فروردین ماه احتمال برخی رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق، به ویژه در نیمه‌غربی استان پیش‌بینی شده است.

