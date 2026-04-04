رییس سازمان چای کشور اعلام کرد:
اعلام قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای
رییس سازمان چای کشور اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک با افزایش ۷۱ و ۵ دهم درصدی، امسال هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان از چایکاران خریداری شود.
به گزارش ایلنا از لاهیجان، حبیب جهانساز گفت: بر اساس اعلام شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک، با افزایش ۷۱ و ۵ دهم درصدی در مقایسه با پارسال، ۴۲ هزار تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شود.
وی با اشاره به افزایش ۶۶ و ۶ دهم درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو در مقایسه با پارسال، افزود: امسال قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو از چایکاران به ۳۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سهم دولت از نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای برای امسال هم ۲۵ درصد و ۷۵ درصد بقیه سهم کارخانجات است، گفت: عقد قرارداد با کارخانجات چایسازی برای خرید برگ سبز چای نیز از ۲۰ فروردین آغاز میشود.
۵۵ هزار خانوار چایکار در بیش از ۲۵ هزار هکتار از باغهای چای خود در گیلان و مازندران به پرورش و تولید چای مرغوب ایرانی اشتغال دارند.