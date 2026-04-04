به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق با اشاره به تلاش کشاورزان و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی، گفت: مرحله داشت محصولات پاییزه در استان قزوین آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به سطح زیر کشت کلزا، پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 3000 هزار تن دانه کلزا از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

خوش‌اخلاق همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر 7 هزار کشاورز با رعایت الگوی کشت تعیین شده، مشغول به داشت محصولات زراعی هستند. از این میزان، دو هزار و شصت و هشت هکتار از اراضی دیم به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و تأمین خوراک مردم، تصریح کرد که کارشناسان جهاد کشاورزی به طور مستمر مزارع را رصد کرده و توصیه‌های لازم را به کشاورزان ارائه می‌دهند.

وی در پایان افزود: رعایت به موقع توصیه‌های فنی کارشناسان در زمینه تغذیه مزارع، مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، نقش بسزایی در افزایش کمی و کیفی تولید گندم و سایر محصولات دارد.

انتهای پیام/