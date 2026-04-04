معاون جهاد کشاورزی استان قزوین خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت 3000 تن کلزا از 2 هزار هکتار اراضی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز مرحله داشت محصولات زراعی پاییزه در این استان خبر داد و اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود بیش از 3000 تن دانه روغنی کلزا از سطح زیر کشت حدود 2 هزار و 68 هکتار از مزارع استان برداشت شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق با اشاره به تلاش کشاورزان و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی، گفت: مرحله داشت محصولات پاییزه در استان قزوین آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به سطح زیر کشت کلزا، پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 3000 هزار تن دانه کلزا از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

خوش‌اخلاق همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر 7 هزار کشاورز با رعایت الگوی کشت تعیین شده، مشغول به داشت محصولات زراعی هستند. از این میزان، دو هزار و شصت و هشت هکتار از اراضی دیم به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و تأمین خوراک مردم، تصریح کرد که کارشناسان جهاد کشاورزی به طور مستمر مزارع را رصد کرده و توصیه‌های لازم را به کشاورزان ارائه می‌دهند.

وی در پایان افزود: رعایت به موقع توصیه‌های فنی کارشناسان در زمینه تغذیه مزارع، مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، نقش بسزایی در افزایش کمی و کیفی تولید گندم و سایر محصولات دارد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
